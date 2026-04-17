Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư pháp

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là định hướng chiến lược quan trọng, trong đó trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công nghệ cốt lõi, có tác động sâu rộng tới nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống tư pháp và tòa án. Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đại sứ quán đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy kết nối tri thức, tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam với Hungary và các đối tác châu Âu, phát huy vai trò của cộng đồng trí thức người Việt Nam ở Hungary. Hội thảo lần này là một hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa các định hướng đó.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hungary, châu Âu và Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng AI trong lĩnh vực tư pháp, từ hỗ trợ xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả xét xử đến tăng cường tính minh bạch và khả năng tiếp cận công lý của người dân. Các tham luận cũng làm rõ yêu cầu xây dựng khuôn khổ pháp lý và chuẩn mực đạo đức phù hợp nhằm bảo đảm cân bằng giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ quyền con người.

Phát biểu kết luận, Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định các ý kiến tại Hội thảo đã cung cấp góc nhìn toàn diện về tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng AI, không chỉ trong lĩnh vực tư pháp mà còn đối với quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội nói chung, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, đặc biệt giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu, trong nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể, thiết thực trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có AI, góp phần phục vụ quá trình xây dựng chính sách, chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam./.

