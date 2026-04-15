Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Trần Hải Quân và Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường (Tang Ping Keung) đại diện hai bên ký Hiệp định.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để cơ quan tư pháp hai bên dành cho nhau sự tương trợ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Phát biểu tại lễ ký, Cục trưởng An ninh Đặng Bính Cường cho biết cả Hong Kong và Việt Nam đều là những đối tác tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm toàn cầu. Hong Kong đã và đang không ngừng nỗ lực tăng cường năng lực thực thi pháp luật quốc tế. Việc ký kết hiệp định này cũng thể hiện bước tiến quan trọng trong hợp tác pháp lý giữa Hong Kong và Việt Nam, đồng thời làm nổi bật vị thế của Hong Kong dưới khuôn khổ “một nước, hai chế độ”.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hải Quân gặp Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong (Trung Quốc) Đặng Bính Cường. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Viện trưởng VKSND Trần Hải Quân khẳng định việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hong Kong là bước đi vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa có ý nghĩa hợp tác thực tiễn rất quan trọng giữa hai bên trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Hiệp định tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng hai bên phối hợp hiệu quả hơn trong điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, Hiệp định góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức của mỗi bên. Phó Viện trưởng Trần Hải Quân bày tỏ việc ký kết Hiệp định thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, thương mại và giao lưu phát triển giữa hai bên.

Trước lễ ký, Phó Viện trưởng VKSND Trần Hải Quân đã có buổi chào xã giao Trưởng Cơ quan An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường. Tại buổi chào xã giao, hai bên khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ký Hiệp định, cho rằng điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong.

Chiều cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân đã có buổi làm việc với Trưởng Cơ quan Tư pháp Hong Kong Lâm Định Quốc. Hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong nói chung, cũng như giữa VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung Quốc và Cơ quan Tư pháp Hong Kong nói riêng, đồng thời trao đổi về kết quả hoạt động tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và Hong Kong. Đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động để tăng cường quan hệ hợp tác song phương, trong đó nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện các thủ tục trong nước để Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự có hiệu lực. Hai bên đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; triển khai hợp tác trong đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi hiểu biết lẫn nhau cho các kiểm sát viên, công tố viên của hai bên.

Trước đó, ngày 13/4, Đoàn công tác đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh thông tin tới đoàn về tình hình người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 2 đặc khu này. Phó Viện trưởng Trần Hải Quân trao đổi về nội dung chương trình làm việc của đoàn công tác, trọng tâm là việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hong Kong.

Tiếp sau các hoạt động tại Hong Kong, đoàn sẽ có chuyến công tác tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), làm việc với Viện Kiểm sát, Cơ quan An ninh và Cơ quan Tư pháp Macau./.