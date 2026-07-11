Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường kết nối doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm hỗ trợ phát triển tiểu thương, doanh nghiệp siêu nhỏ hai nước. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, lãnh đạo KFME, cùng tổ chức ngành nghề của KFME.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc và KFME là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đại sứ nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là động lực tăng trưởng quan trọng của cả hai nước, đồng thời khẳng định việc tăng cường kết nối trong khu vực này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, thỏa thuận hợp tác tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm, gồm kết nối thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình nhượng quyền thương mại, hỗ trợ doanh nhân trẻ và khởi nghiệp, cũng như tư vấn pháp lý và định hướng kinh doanh. Đại sứ cam kết Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam sẽ đồng hành triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước.

Ông Song Chi Young - Chủ tịch KFME - nhấn mạnh lễ ký thỏa thuận hợp tác với phía Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu cho chương trình đầu tiên đưa các doanh nghiệp siêu nhỏ Hàn Quốc vươn ra thị trường quốc tế. Thỏa thuận không chỉ nhằm tăng cường giao lưu, mà còn mở ra cơ hội khai phá thị trường mới và xây dựng mô hình phát triển cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo ông Song Chi Young, Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, thị trường năng động và tiềm năng tăng trưởng lớn, trong khi doanh nghiệp siêu nhỏ Hàn Quốc sở hữu thương hiệu K, công nghệ và kinh nghiệm dịch vụ. Ông đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực xúc tiến xuất khẩu, thương mại điện tử, giao lưu doanh nhân trẻ, cũng như chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi bằng AI (AI Transformation - AX), đồng thời khẳng định KFME sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại Việt Nam và xây dựng mô hình hợp tác có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Buổi lễ được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó cộng đồng tiểu thương và doanh nghiệp siêu nhỏ được xem là lực lượng kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào việc làm và tăng trưởng tại mỗi nước.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Khắc Tuyên và Liên đoàn Doanh nghiệp siêu nhỏ Hàn Quốc (KFME) đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Ảnh Khánh Vân - TTXVN tại Hàn Quốc

Việc hai bên chủ động ký kết khung hợp tác song phương được đánh giá là bước đi thiết thực, góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác giữa hai nước ở cấp độ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của tiểu thương, doanh nghiệp siêu nhỏ Hàn Quốc - Việt Nam, mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kết nối thị trường, mở rộng hợp tác giao lưu đa dạng về kỹ thuật, thông tin, thị trường tiêu thụ, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai bên.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trong việc trao đổi thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư, đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình giao thương, hội chợ, triển lãm, hội thảo và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng hợp tác kinh doanh.

Về phía KFME, đại diện các tổ chức ngành nghề bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế và thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

KFME là tổ chức đại diện theo pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương Hàn Quốc, hiện quy tụ các hiệp hội ngành nghề và tổ chức doanh nghiệp trên toàn quốc. Hiện nay, KFME đang tích cực mở rộng hợp tác với các tổ chức nước ngoài, trong đó có Việt Nam, nhằm hỗ trợ hội viên tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và mở rộng thị trường./.