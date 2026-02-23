Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản sách

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong việc xuất bản sách in và kỹ thuật số, qua đó quảng bá văn học mỗi nước tới bạn đọc Việt Nam, Cuba và quốc tế.



Theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương, hằng năm, mỗi bên sẽ trao đổi bản quyền 5 tác phẩm để lựa chọn, in và phát hành tại mỗi nước, cũng như tổ chức các sự kiện ra mắt sách và các hội thảo chuyên đề.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Chủ tịch Viện Sách Cuba - ông Juan Rodríguez Cabrera cho biết Hội sách quốc tế La Habana 2026 phải hoãn do Cuba thiếu nhiên liệu dẫn tới nhiều hoạt động bị gián đoạn. Đó là điều vô cùng đáng buồn vì đây là một hội sách có uy tín và quy mô nổi bật ở khu vực châu Mỹ Latinh, tổ chức thường niên để kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị văn học, nghệ thuật trên phạm vi toàn cầu.



Ông Juan Rodríguez Cabrera đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn Việt Nam trong tình hình khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt, coi đây là minh chứng cho tình cảm thủy chung, thân thiết của các đồng nghiệp Việt Nam.



Trưởng đoàn Đinh Tiến Dũng khẳng định Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba trong mọi hoàn cảnh. Ông thông báo trong thời gian tới, Cục Xuất bản, In và Phát hành dự định sẽ mời một số nhà văn Cuba sang Việt Nam giao lưu văn học và tham gia sáng tác cùng các nhà văn Việt Nam.