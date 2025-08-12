Việt Nam và Cuba ký thỏa thuận trong lĩnh vực tư pháp

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cuba. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habanaa, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martínez, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba trong suốt 65 năm qua. Ông khẳng định câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” luôn được khắc ghi trong trái tim của mỗi người Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng của nhân dân Cuba trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Đối với người dân Việt Nam, Cuba luôn là biểu tượng anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết quốc tế và ý chí kiên cường trong đấu tranh vì tự do, tiến bộ trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Tư pháp góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương.