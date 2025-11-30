Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia diễn ra vào chiều 28/11 dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên đã trình bày tham luận “một số giải pháp thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng biên giới” giữa Tây Ninh và các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia. Trong đó, khẳng định Tây Ninh xác định phát triển vùng biên giới không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là trách nhiệm chính trị, gắn với xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.

Theo ông Đoàn Trung Kiên, tỉnh Tây Ninh giữ vị trí chiến lược khi nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, là cửa ngõ kết nối Campuchia và các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tỉnh có tuyến biên giới, dài gần 369 km, hệ thống cửa khẩu đồng bộ cùng hạ tầng hàng chục khu-cụm công nghiệp phát triển. Nhờ đó, kinh tế tỉnh duy trì mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9,52%, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam; thu hút hơn 1.952 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 24,5 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 124% dự toán.

Nhấn mạnh những lợi thế đó giúp tỉnh Tây Ninh vừa trở thành điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại và du lịch, vừa đóng vai trò cầu nối quan trọng trong hợp tác phát triển vùng biên giới Việt Nam-Campuchia, ông Đoàn Trung Kiên cho biết trong thời gian qua, Tây Ninh đã ký 3 thỏa thuận hợp tác toàn diện và 36 quy chế phối hợp giữa các sở, ngành với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum của Campuchia. Địa phương vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam này đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và triển khai quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng trở thành trung tâm giao thương mới của khu vực, trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu với Campuchia đạt 2,74 tỷ USD, tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo ông Đoàn Trung Kiên, quan hệ hữu nghị giữa hai bên tiếp tục được củng cố thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, kết nghĩa cụm dân cư, các chuyến thăm cấp cao và đặc biệt là Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai vừa diễn ra thành công tại Tây Ninh. Dự kiến ngày 5/12, hai địa phương sẽ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey, mở ra dư địa hợp tác mới giữa hai bên.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp bảo đảm an ninh biên giới giữa Tây Ninh với các địa phương của Campuchia được duy trì chặt chẽ, nhiều vụ buôn lậu, tội phạm xuyên biên giới đã được ngăn chặn hiệu quả. Tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp tốt với phía Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam, với 8.627 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến nay. Khẳng định quyết tâm của địa phương, Phó Chủ tịch Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: “Tây Ninh cam kết tiếp tục hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả với các tỉnh bạn Campuchia, để biên giới thực sự trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị và là động lực phát triển chung của cả hai quốc gia”.

Cũng trong ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên tham dự Cuộc họp Quan chức cấp cao (SOM) Việt Nam-Campuchia. Tại đây, đoàn đại biểu hai nước trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan hợp tác song phương, đặc biệt là phát triển kinh tế biên mậu, kết nối hạ tầng cửa khẩu, phối hợp quản lý biên giới và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại diễn đàn này góp phần thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực của địa phương trong việc tăng cường hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên cùng đoàn công tác có buổi chào xã giao lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh một số điểm nổi bật về kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là sau khi hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An. Đặc biệt, ông Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh sự mở rộng về quy mô nền kinh tế, dân số, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế nói chung và giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia là rất lớn. Từ nền tảng đó, tỉnh mong muốn lãnh đạo Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương để thúc đẩy quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế vùng biên giới Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa các tỉnh giáp biên nói riêng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại sứ quán cũng đã thông tin về tình hình đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong nước gắn kết, hợp tác, cùng phát triển với nước bạn Campuchia./.