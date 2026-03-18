Việt Nam và các nước Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phân cấp trong kỷ nguyên số

Sự kiện là diễn đàn chiến lược để các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm quản trị cấp cao, bám sát các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới biến đổi phức tạp, xu hướng phổ biến là tăng cường phân cấp, phân quyền nhằm xây dựng nền quản trị quốc gia năng động, hiện đại và hiệu quả. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức, chuyển từ hệ thống chính quyền 4 cấp sang 3 cấp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được truyền lực mạnh mẽ bởi quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình khẳng định: "Cốt lõi của phân cấp không nằm ở việc chuyển giao quyền đơn thuần, mà ở thiết kế được một hệ thống thể chế và vận hành một khuôn khổ chính sách bảo đảm sự cân bằng giữa kiểm soát quyền lực với phát huy sự năng động, sáng tạo và tự chủ của địa phương; giữa phân quyền và tính thống nhất của quốc gia".

Tại tọa đàm, Đại sứ và các chuyên gia đến từ các nước Bắc Âu đã trình bày tham luận chính về các chủ đề như cải cách thuế và phân cấp, phân quyền, hệ thống phúc lợi số và nền kinh tế chăm sóc, cũng như các góc nhìn nhân khẩu học liên quan đến hệ thống phúc lợi và bảo trợ xã hội...

Các Đại sứ Bắc Âu có chung nhận định cho rằng, phân cấp trong kỷ nguyên số không chỉ là chuyển giao thẩm quyền mà còn là củng cố niềm tin của công chúng, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng dịch vụ...

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ để đối phó với tình trạng già hóa dân số: "Ở Na Uy, số hóa đã góp phần hiện đại hóa nhà nước phúc lợi bằng cách giúp các dịch vụ trở nên dễ tiếp cận hơn... Tuy nhiên, công nghệ thôi là chưa đủ; cần đi kèm với bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ, thiết kế mang tính bao trùm và củng cố niềm tin của công chúng".

Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz nhấn mạnh đến hệ thống thuế minh bạch: "Việc bảo đảm các giải pháp số thân thiện với người dùng là yếu tố then chốt để tạo điều kiện cho người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ một cách dễ dàng".

Trong khi đó, Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi chia sẻ về giám sát quản lý: "Kinh nghiệm của Thụy Điển cho thấy phân cấp được hỗ trợ bởi minh bạch số, không đồng nghĩa với mất khả năng giám sát; mà là tăng cường độ chính xác trong quản lý hành chính".

Nhấn mạnh yếu tố con người, Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen chia sẻ: "Bằng cách kết hợp công nghệ với mô hình quản trị dựa trên niềm tin và giáo dục, Phần Lan cho thấy chuyển đổi số có khả năng củng cố thể chế dân chủ và giúp quản trị công trở nên linh hoạt hơn trong bối cảnh có nhiều thay đổi".

Tọa đàm bao gồm các phiên tham luận tổng quan vào buổi sáng và các phiên thảo luận kỹ thuật chuyên sâu vào buổi chiều. Các phiên buổi chiều tập trung trực tiếp vào hai lĩnh vực cốt lõi: phúc lợi toàn dân, bảo trợ xã hội trong bối cảnh phân cấp (y tế, giáo dục, lương hưu) và cải cách thuế, phân cấp thông qua việc mở rộng cơ sở thuế bằng các công cụ số minh bạch..../.