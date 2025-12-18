Việt Nam và các đối tác quốc tế tăng cường hợp tác tiếp cận tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo tổng kết khung hợp tác tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam. Ảnh:Vietnam+

Kể từ khi được khởi động vào tháng 12/2021, các dự án trong khung hợp tác đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải cách hệ thống pháp luật và tăng cường thể chế nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, nhân phẩm và phúc lợi của người chưa thành niên có tiếp xúc với pháp luật trong suốt quá trình tố tụng tư pháp.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Michael Swanberry, Quyền Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện quy trình tư pháp hình sự cho người chưa thành niên, bao gồm việc thông qua Luật Tư pháp Người chưa thành niên. Ông Michael Swanberry khẳng định: “Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm mua bán trẻ em, qua đó cùng nhau xây dựng một tương lai chung vững mạnh và thịnh vượng”.

Ông Michael Swanberry - Quyền Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Trong bốn năm triển khai, các dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng giúp thúc đẩy môi trường tư pháp thân thiện với người chưa thành niên, bao gồm: Cải cách pháp luật: Tăng cường khung pháp lý về tư pháp cho người chưa thành niên, nổi bật là việc thông qua Luật Tư pháp Người chưa thành niên mang tính lịch sử; Nâng cao năng lực chuyên môn: Tập huấn cho hàng nghìn cán bộ thực thi pháp luật và cán bộ tư pháp về cách áp dụng các quy trình thân thiện với trẻ em và bảo đảm nguyên tắc đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu; Đào tạo chuyên sâu về phòng, chống đưa người di cư trái phép và mua bán người: Xây dựng bộ tài liệu tập huấn toàn diện cho lực lượng biên phòng tuyến đầu, đặc biệt là cán bộ làm việc tại các cửa khẩu, tập trung vào phòng, chống đưa người di cư trái phép và phát hiện sớm nạn nhân bị mua bán; Chăm sóc nạn nhân toàn diện: Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật giúp trẻ em là nạn nhân của bạo lực tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách toàn diện.

Ông Ziad Nabulsi - Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam chia sẻ, IOM đã cung cấp bộ tài liệu tập huấn chuyên ngành trang bị các kỹ năng thiết yếu cho 310 cán bộ cửa khẩu, từ kỹ năng kiểm tra hộ chiếu giấy tờ, đánh giá rủi ro, cho đến nhận diện nạn nhân bị mua bán, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và thân thiện với trẻ em. Nỗ lực này phù hợp với Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi của Việt Nam.

Ông Ziad Nabulsi, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhận định, những nỗ lực này giúp tăng cường bảo vệ trẻ em là nạn nhân, tạo điều kiện để các em có thể chia sẻ trải nghiệm của mình một cách an toàn và giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương thêm. “Người chưa thành niên vi phạm pháp luật được tăng cường tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ dựa vào cộng đồng, qua đó thúc đẩy quá trình phục hồi và tái hòa nhập thành công. Về lâu dài, các biện pháp này góp phần giảm nguy cơ tái phạm, bị mua bán hoặc di cư không an toàn”, ông Ziad Nabulsi cho biết.

Thành công của sáng kiến này có được nhờ sự điều phối chiến lược và tận tâm của Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp), Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cùng sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp. Tất cả các đối tác tái khẳng định cam kết xây dựng một hệ thống tư pháp bao trùm, dễ tiếp cận để bảo vệ tốt hơn cho mọi trẻ em tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam – đơn vị được thụ hưởng và tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” và Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam” cho biết Học viện đã được hỗ trợ và đã tổ chức thành công 7 khóa tập huấn về tư pháp người chưa thành niên và có trách nhiệm giới, gồm 5 khóa cho giảng viên nguồn và 2 khóa cho học viên; xây dựng Khóa học trực tuyến “Kiến thức cơ bản về trẻ em là người bị hại và người làm chứng trong tố tụng hình sự” với 10 module bài học (tính đến ngày 16/12/2025 đã có 1.507 người theo học, trong đó tỷ lệ người học hoàn thành khóa học là 66%).

Từ những kết quả đã đạt được, Học viện Tư pháp đánh giá các hoạt động hợp tác trong thời gian vừa qua đã được triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức khác nhau, có tính lan tỏa, bền vững, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống học liệu, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên nguồn của Học viện Tư pháp và một số cơ sở đào tạo luật khác cùng tham gia các khóa tập huấn này./.