Việt Nam và Brazil thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng và sinh học

Chuyến công tác của Đại sứ Bùi Văn Nghị tập trung tại thành phố Davinópolis, Imperatriz và khu vực phụ cận. Trong buổi làm việc tại Davinópolis, Thị trưởng Zé Pequeno khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược trong định hướng phát triển mới của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sản xuất và phân phối hàng hóa sang thị trường châu Á và ASEAN. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng cảng cạn trở thành khu vực cung cấp dịch vụ hậu cần quốc tế, đồng thời đề xuất ký kết thỏa thuận “thành phố kết nghĩa” với một địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy trao đổi doanh nghiệp, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản lý.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh chuyến công tác tại Davinópolis - một địa phương giàu tiềm năng về nông nghiệp và sở hữu lợi thế chiến lược về cảng biển tại khu vực Đông Bắc Brazil - thể hiện quyết tâm tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, hậu cần cảng biển và chuyển đổi xanh.

Đề cập quan hệ song phương, Đại sứ cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, Việt Nam - Brazil đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với mức độ tin cậy chính trị cao. Quan hệ hai nước được nâng lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024, cùng với việc Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và hai bên mở cửa thị trường nông sản cho nhau. Kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 7,76 tỷ USD; hợp tác được đánh giá là mang tính bổ sung và còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong bối cảnh Mercosur đã khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi với Việt Nam PTA.

Trước xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics cảng biển và chuyển đổi xanh còn rất lớn, đồng thời cam kết Đại sứ quán sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Chính quyền bang Maranhão cam kết bảo đảm hạ tầng cho dự án cảng cạn, trong đó bố trí 20 triệu real (3,9 triệu USD) xây dựng tuyến đường kết nối. Lãnh đạo ngành công nghiệp - thương mại bang đề xuất chiến lược “hàng hóa khứ hồi” nhằm tối ưu chi phí container, tăng giá trị gia tăng tại chỗ thông qua phát triển các nhà máy da giày, chế biến sâu và tận dụng hệ thống đường sắt kết nối Bắc-Nam.

Đoàn cũng làm việc với Thống đốc bang Maranhão, Carlos Brandão, và doanh nghiệp địa phương về thương mại nông sản, hợp tác vận tải và du lịch. Nổi bật là kế hoạch sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) từ khoai lang; dự án mở rộng nhà máy đường - ethanol Maiti; phát triển thạch cao, sợi sisal và trung tâm kho bãi 250 ha. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn thiết lập kênh giao dịch trực tiếp với đối tác Việt Nam, hướng tới hợp tác dài hạn, bền vững và cùng có lợi./.