Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau sự kiện. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brazil/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tham dự hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Trang trại gia đình Brazil; Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil (MCTI); Bộ Nông nghiệp – Chăn nuôi Brazil (MAPA); chính quyền các bang Goiás, Tocantins; Hiệp hội Đậu nành Brazil (Aprosoja) cùng đông đảo nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam - Brazil.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đã phác họa bức tranh ấn tượng về nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt 510 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt xấp xỉ 70 tỷ USD năm 2025. Từ một quốc gia từng đối mặt với đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản, cà phê Robusta, gạo, hạt tiêu, điều và thủy sản. Thành công này có đóng góp then chốt từ việc số hóa nông nghiệp, ứng dụng các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), thiết bị bay không người lái (drone), cảm biến thông minh và blockchain vào truy xuất nguồn gốc, giúp tăng năng suất 20–30% và giảm thiểu chi phí.

Hội thảo “Cơ hội phát triển Chuỗi giá trị Nông nghiệp Thông minh Việt Nam – Brazil”. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brazil/TTXVN phát

Về quan hệ song phương, Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá hợp tác Việt Nam – Brazil đã có những bước phát triển mang tính chiến lược, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 11/2024 và thông qua Chương trình hành động giai đoạn 2025–2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 8 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030.

Trong bối cảnh nông nghiệp toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon thấp, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh rằng nông nghiệp thông minh và chuỗi giá trị bền vững không còn là lựa chọn, mà là con đường tất yếu. Việt Nam và Brazil đều đang ưu tiên phát triển theo định hướng này, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác chiến lược lâu dài.

Ông Luiz Rodrigues, Cố vấn đặc biệt về Nông nghiệp của Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil khẳng định nông nghiệp thông minh là trụ cột chiến lược trong phát triển quốc gia. Brazil sẵn sàng chia sẻ các giải pháp đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn cho cảm biến nông nghiệp và chỉnh sửa gen cây trồng. Việc tăng cường hợp tác giữa Embrapa và các đối tác Việt Nam được coi là chìa khóa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong quản lý chuỗi lạnh và nông nghiệp chính xác.

Chánh Văn phòng của Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil (MAPA) bà Mirela Janice Eidt khẳng định mối quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đã bước sang giai đoạn thực chất kể từ Bản ghi nhớ năm 2018, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như máy móc nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nhiên liệu sinh học. Brazil cam kết chia sẻ kinh nghiệm hàng đầu về sức khỏe động vật, đặc biệt là kiểm soát bệnh lở mồm long móng, cùng các giải pháp canh tác bền vững. Đáng chú ý, việc Brazil bổ nhiệm bà Mirela Eidt làm Tham tán Nông nghiệp tại Việt Nam từ tháng 2/2026 được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối trực tiếp, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung và hiện thực hóa các cam kết đổi mới sáng tạo trong nhiệm kỳ mới.

Ông Ngô Văn Thành, Giám đốc dự án Alpha Capital, cho biết hai nước sẽ tập trung vào 3 trụ cột sản xuất chính nhằm tận dụng tối đa lợi thế bổ trợ. Brazil hỗ trợ Việt Nam về giống và kỹ thuật phát triển cây Cọ Đào (Palmito Pupunha) để tận dụng năng lực chế biến xuất khẩu; ngược lại, Việt Nam – cường quốc lúa gạo thế giới – sẽ chuyển giao giống lúa năng suất cao như lúa tím than, lúa trắng sữa và kỹ thuật canh tác lúa nước sang các vùng đất rộng lớn tại Brazil. Đặc biệt, dự án xây dựng trung tâm cải thiện di truyền và phát triển cây Nữ hoàng Hồng sâm, dược liệu tại Brazil với sự phối hợp về giống từ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong ngành công nghiệp thảo dược./.