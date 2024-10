Việt Nam và Argentina tổ chức Tham vấn chính trị lần thứ 9

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong ngày đầu tiên làm việc tại Argentina, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã dẫn đầu đoàn công tác cùng Đại sứ Ngô Minh Nguyệt và các cán bộ, nhân viên đại sứ quán đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Buenos Aires.

Tại cuộc Tham vấn chính trị, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Argentina, thúc đẩy đàm phán ký kết thêm các hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và Hiệp định bảo hộ đầu tư. Hai bên cho rằng nền kinh tế Việt Nam và Argentina có nhiều điểm bổ trợ cho nhau, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp, thương mại, hàng không, du lịch, đầu tư, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu thời gian tới. Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp truyền thống, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và tăng cường quan hệ giữa các tổ chức khu vực mà hai bên là thành viên như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MECOSUR).

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị Argentina tiếp tục cấp thêm học bổng tiếng Tây Ban Nha cho cán bộ ngoại giao trẻ của Việt Nam, tăng cường hơn nữa hợp tác thể thao, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Argentina và MECOSUR với ASEAN.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Marcia Rosa Levaggi bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thứ trưởng Gabriel Martinez khẳng định trong nhiệm kỳ Chủ tịch MECOSUR năm tới, Argentina sẽ thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa MECOSUR và Việt Nam.

Liên quan các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cùng chia sẻ quan điểm cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc (LHQ). Đồng thời, hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Bên cạnh cuộc Tham vấn chính trị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Mondino; gặp Thượng nghị sĩ Bartolome Esteban Abdala, quyền Chủ tịch Thượng viện; Hạ nghị sĩ Santiago Pauli, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Argentina, và tiếp bà Poldi Sosa, Viện trưởng Viện Văn hóa Việt Nam – Argentina.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Quốc hội Argentina, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ Latinh. Thứ trưởng chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam mời Tổng thống Javier Milei sớm thăm Việt Nam. Đánh giá cao kết quả quan trọng của các chuyến thăm, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước thời gian qua, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới.

Về đề nghị của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Elena Mondino, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các nghị sĩ Quốc hội Argentina khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để cùng thúc đẩy.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ Ngô Minh Nguyệt và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina. Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina cũng đã trao đoàn công tác của Bộ Ngoại giao số tiền quyên góp trong đợt phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra./.