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Việt Nam và Áo tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại
Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã thông tin về định hướng nền đối ngoại toàn diện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm quốc tế là một ưu tiên quan trọng. Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Áo, Đại sứ đề xuất Học viện Ngoại giao Áo tăng cường hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam về nghiên cứu, tổ chức hội thảo, trao đổi học viên và kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, đồng thời mời phía Áo cử đại diện tham dự các diễn đàn lớn do Việt Nam đăng cai tổ chức như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Diễn đàn Mekong, Hội thảo quốc tế về Biển Đông…
TS. Martin Eichtinger bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam, nhất trí cho rằng yêu cầu đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đối ngoại đóng vai trò quyết định. TS. Martin cho biết Học viện Ngoại giao Áo có 4 khoa gồm quan hệ quốc tế, lịch sử quốc tế, kinh tế quốc tế, luật quốc tế và EU, hiện đào tạo học viên từ 64 quốc gia trên khắp thế giới theo học các chương trình chứng chỉ về quan hệ quốc tế, thạc sĩ các ngành nghiên cứu quốc tế, công nghệ môi trường và quan hệ quốc tế, quan hệ quốc tế công nghệ số và tiến sĩ về nghiên cứu quốc tế. Học viện Ngoại giao Áo mong muốn hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam, đẩy mạnh phối hợp tổ chức hội thảo về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ đối ngoại hai nước, trao đổi sinh viên, giảng viên./.