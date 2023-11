Việt Nam ủng hộ cải tổ hoạt động của Đại hội đồng LHQ

Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nhiều nước đã tích cực chia sẻ sáng kiến, quan điểm về cách thức tăng cường hiệu quả hoạt động của ĐHĐ LHQ. Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh cải tổ hoạt động của ĐHĐ LHQ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cải tổ LHQ. Trong khi ghi nhận các kết quả tích cực gần đây, đại diện Việt Nam cho rằng LHQ và các nước cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp để ĐHĐ có thể ứng phó hiệu quả, có ý nghĩa hơn đối với những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng và phức tạp. Theo đó, vai trò của ĐHĐ LHQ trong các vấn đề hòa bình và an ninh cần được tăng cường theo Hiến chương LHQ, củng cố quan hệ giữa ĐHĐ và các cơ quan chủ đạo khác của LHQ trong đó có Hội đồng Bảo an LHQ.

Bên cạnh đó, điều quan trọng là cần bảo đảm nguyên tắc minh bạch, bao trùm trong các hoạt động, trong đó việc lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Thư ký LHQ. Các cuộc thảo luận của ĐHĐ LHQ cần đạt các kết quả cụ thể và mang tính hành động, có tính trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của các nước thành viên. Đặc biệt, các cuộc thảo luận sắp tới chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và các tiến trình khác cũng cần tập trung không chỉ đưa ra các giải pháp mà còn cả cách thức hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Tại ĐHĐ LHQ Khóa 78, các nước thành viên sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề này nhằm tiếp tục tìm kiếm và thực thi các biện pháp củng cố hoạt động của ĐHĐ./.