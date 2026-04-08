Việt Nam ủng hộ các cam kết toàn cầu về "Một sức khỏe"

Hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh “Một sức khỏe” (One Health Summit) được tổ chức từ ngày 5-7/4/2026 tại thành phố Lyon (Pháp). Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong công thư gửi tới hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao việc Chính phủ Pháp tổ chức sự kiện cấp cao này, coi đây là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy các cam kết chính trị toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam đã và đang tích cực triển khai cách tiếp cận "Một sức khỏe" thông qua khuôn khổ OHP, dưới sự chủ trì của Bộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cùng các đối tác quốc tế. Trong quá trình này, Chính phủ Pháp và các tổ chức của Pháp, đặc biệt là Trung tâm nghiên cứu quốc tế vì sự phát triển nông nghiệp (CIRAD) của Pháp, được xác định là những đối tác quan trọng, hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, nghiên cứu và kết nối chính sách trong khuôn khổ hợp tác.



Việt Nam đồng thời là thành viên tích cực của Sáng kiến phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người (PREZODE) do Tổng thống Pháp khởi xướng, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh lây truyền từ động vật sang người thông qua cách tiếp cận tổng thể và mang tính phòng ngừa.



Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Pháp trong khuôn khổ Đối tác "Một sức khỏe" của Việt Nam, đồng thời sẵn sàng tham gia tích cực hơn trong các hội nghị tiếp theo với sự chuẩn bị đầy đủ và những đóng góp thực chất, bao gồm các phát biểu cấp cao và nội dung kỹ thuật chuyên sâu.

Bà Flavie Goutard, bác sĩ thú y chuyên về dịch tễ học thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế vì sự phát triển nông nghiệp (CIRAD) của Pháp, đánh giá rằng điểm đặc biệt của mô hình "Một sức khỏe" của Việt Nam là sự tham gia rộng rãi của nhiều bên. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Việt Nam bắt đầu triển khai tiếp cận "Một sức khỏe" từ năm 2003 thông qua việc hình thành Đối tác phòng, chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI), trong bối cảnh dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp và gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, sinh kế và an ninh lương thực. Đến năm 2016, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn về mở rộng phạm vi phòng, chống các bệnh truyền lây từ động vật sang người và các nguy cơ sức khỏe mới nổi, Chính phủ Việt Nam đã thống nhất chuyển đổi PAHI thành OHP, với phạm vi tiếp cận toàn diện hơn, phù hợp với xu thế Một sức khỏe toàn cầu. Giai đoạn 2021–2025, Khung Đối tác Một Sức khỏe Việt Nam được phê duyệt và triển khai chính thức, đóng vai trò là cơ chế điều phối liên ngành cấp quốc gia về Một Sức khỏe.



Dưới sự chủ trì chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và đồng chủ trì của Bộ Y tế, Khung đối tác hiện có 35 đối tác chính thức ký kết Thỏa thuận và hơn 70 đối tác quốc tế tham gia thường trực. Các đối tác thường trực không thực hiện ký kết do đặc thù quy trình nội bộ (điển hình như các tổ chức đa chính phủ, Liên minh châu Âu), nhưng tham gia tích cực và thường xuyên trong việc hỗ trợ tri thức, sáng kiến và chương trình "Một sức khỏe" tại Việt Nam.



Diễn ra tại Lyon từ ngày 5 đến 7/4, với phiên cấp cao tổ chức ngày 7/4, trùng với Ngày Sức khỏe Thế giới, Hội nghị thượng đỉnh "Một sức khỏe" là một trong những sự kiện trọng tâm của Năm Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) của Pháp, đồng thời là kỳ thứ 9 của chuỗi Hội nghị Thượng đỉnh "Một hành tinh" (One Planet Summit). Hội nghị do Chính phủ Pháp chủ trì, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia cùng nhiều nguyên thủ, tổ chức quốc tế, nhà khoa học và doanh nghiệp.



Chủ đề xuyên suốt của hội nghị là thúc đẩy cách tiếp cận "Một sức khỏe", nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe con người, động vật, cây trồng và hệ sinh thái. Hội nghị hướng tới chuyển hóa cam kết chính trị thành hành động cụ thể trong các lĩnh vực như phòng ngừa dịch bệnh, tăng cường năng lực ứng phó, kiểm soát kháng kháng sinh, phát triển hệ thống thực phẩm bền vững và bảo vệ môi trường./.