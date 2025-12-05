Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu nhân văn, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung
Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chào thân thiết, lời chúc tốt đẹp của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; đồng thời chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Chính phủ Trung Quốc đã gửi khoản viện trợ trị giá 500.000 USD thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam. Bày tỏ niềm xúc động khi thấy hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trực tiếp đến sẻ chia với đồng bào vùng lũ, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định: Số tiền này tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm của nhân dân Trung Quốc gửi đến nhân dân Việt Nam, với mong muốn cùng góp phần "chia ngọt sẻ bùi", giúp nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn của bão lũ.
Chia sẻ về hoạt động song phương giữa hai nước, Đại sứ Hà Vĩ nhắc tới chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 4/2025 và khẳng định chuyến thăm đã thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ cao - điều này đang trở thành xu thế. Nhiều dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nước đang được triển khai bền vững, như: Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng; dự án Cung hữu nghị Việt - Trung... đang tiếp tục triển khai sửa chữa; hoạt động giao lưu nhân văn giữa hai nước đang triển khai tích cực..., điển hình như việc triển khai "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" tại Trung Quốc với sự tham gia của 1.000 đại biểu Việt Nam là cán bộ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, công nhân trẻ và thanh niên nông thôn tiêu biểu. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Ông Hà Vĩ tin tưởng thời gian tới với việc tiếp tục mở rộng phát triển khoa học công nghệ cao, mở rộng các nguyên liệu phát triển mới sẽ là tiền đề để hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước, với vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam, Đại sứ Hà Vĩ mong muốn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc để củng cố mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giao lưu nhân văn.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã dành sự quan tâm sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn do những hậu quả của thiên tai, bão lũ. Khoản hỗ trợ 500.000 USD được Đại sứ Hà Vĩ trao thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quan trọng tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, còn là lời động viên, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đó chính là biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, được xây đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Chúc mừng những thành tựu Trung Quốc đạt được thời gian gần đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng mạnh mẽ rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mang lại phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng hòa bình, phát triển bền vững của thế giới. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc, với sự tương đồng về mục tiêu, con đường và lý tưởng, hoàn toàn có thể bổ sung, hỗ trợ nhau để cùng phát triển.
Thông tin về tình hình kinh tế, công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV với nhiều đổi mới của Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của mình. Trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã có nhiều năm hợp tác chân thành, hiệu quả. Hai bên đã duy trì trao đổi đoàn cấp cao đều đặn và phối hợp tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động giao lưu nhân dân. Giao lưu hữu nghị không chỉ góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, còn tạo diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm về đại đoàn kết, công tác dân vận, công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân… .
Các tổ chức nhân dân là thành viên của MTTQ Việt Nam cũng đã có rất nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với các tổ chức nhân dân Trung Quốc. Các chương trình giao lưu giữa thanh niên, sinh viên, phụ nữ hai nước thường xuyên được tổ chức. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng thường xuyên phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có 13 kỳ Diễn đàn nhân dân Việt - Trung (từ năm 2010 đến nay) và đặc biệt năm nay đã lần đầu tiên tổ chức Chương trình Hành trình đỏ, học tập, nghiên cứu cho thanh niên hai nước theo phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhằm giáo dục cho thanh niên hai nước về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân văn, ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu, hợp tác.
Thông qua Đại sứ Hà Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chuyển lời hỏi thăm tốt đẹp tới Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; khẳng định bà rất coi trọng và mong sớm có dịp gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh về quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược./.