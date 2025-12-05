Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu nhân văn, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chào thân thiết, lời chúc tốt đẹp của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; đồng thời chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.



Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Chính phủ Trung Quốc đã gửi khoản viện trợ trị giá 500.000 USD thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam. Bày tỏ niềm xúc động khi thấy hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trực tiếp đến sẻ chia với đồng bào vùng lũ, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định: Số tiền này tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm của nhân dân Trung Quốc gửi đến nhân dân Việt Nam, với mong muốn cùng góp phần "chia ngọt sẻ bùi", giúp nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn của bão lũ.



Chia sẻ về hoạt động song phương giữa hai nước, Đại sứ Hà Vĩ nhắc tới chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 4/2025 và khẳng định chuyến thăm đã thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.



Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ cao - điều này đang trở thành xu thế. Nhiều dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nước đang được triển khai bền vững, như: Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng; dự án Cung hữu nghị Việt - Trung... đang tiếp tục triển khai sửa chữa; hoạt động giao lưu nhân văn giữa hai nước đang triển khai tích cực..., điển hình như việc triển khai "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" tại Trung Quốc với sự tham gia của 1.000 đại biểu Việt Nam là cán bộ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, công nhân trẻ và thanh niên nông thôn tiêu biểu. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.





Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ông Hà Vĩ tin tưởng thời gian tới với việc tiếp tục mở rộng phát triển khoa học công nghệ cao, mở rộng các nguyên liệu phát triển mới sẽ là tiền đề để hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam.



Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước, với vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam, Đại sứ Hà Vĩ mong muốn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc để củng cố mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giao lưu nhân văn.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã dành sự quan tâm sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn do những hậu quả của thiên tai, bão lũ. Khoản hỗ trợ 500.000 USD được Đại sứ Hà Vĩ trao thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quan trọng tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, còn là lời động viên, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đó chính là biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, được xây đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông.