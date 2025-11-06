Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO

Đoàn VIệt Nam tham dự Kỳ họp. Ảnh: TTXVN phát

Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này tại 2 Kỳ họp liên tiếp lần thứ 42 và 43 thể hiện vị thế, uy tín và năng lực đóng góp ngày càng cao của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đồng thời khẳng định sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, trách nhiệm và khả năng điều hành của Việt Nam trong khuôn khổ UNESCO.

Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất của UNESCO, gồm tất cả 194 quốc gia thành viên, có thẩm quyền quyết định những vấn đề chiến lược của UNESCO như đường lối, chính sách, chương trình hợp tác, ngân sách trung hạn và bầu các cơ quan lãnh đạo của UNESCO. Việc Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch góp phần tăng cường đóng góp thực chất của Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách, điều phối và triển khai các sáng kiến của UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin - truyền thông.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn làm Trưởng đoàn, tham dự tích cực vào Kỳ họp diễn ra từ ngày 30/10 - 13/11. Tham gia đoàn có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, cùng đại diện Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và một số bộ ngành, địa phương.

Phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Đại hội đồng ngày 4/11, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao vai trò và đóng góp của UNESCO trong 80 năm qua kể từ khi được thành lập năm 1945 đối với hòa bình, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và phát triển bền vững trên thế giới, cho rằng UNESCO đã khẳng định mạnh mẽ vai trò là “Ngôi nhà của trí tuệ”. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Thứ trưởng nhấn mạnh UNESCO cần phát huy hơn nữa vai trò riêng biệt của mình, tăng cường chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và thúc đẩy các cách tiếp cận sáng tạo, bao trùm. Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà UNESCO đạt được trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông.