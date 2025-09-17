Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực của du khách Trung Quốc

Vịnh Hạ Long - một trong những điểm hẹn yêu thích của du khách Trung Quốc khi đến với Việt Nam. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Sự bùng nổ lương khách du lịch đến Việt Nam cho thấy quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ ngành du lịch có quy mô hàng tỷ USD của Đông Nam Á, với phần lớn những tác động là đối với Thái Lan. Theo China Trading Desk, công ty theo dõi du lịch và chi tiêu thẻ tín dụng của người Trung Quốc, sự chuyển hướng này có thể đồng nghĩa với việc Thái Lan mất 3,5 tỷ USD doanh thu. Sự thay đổi này được thúc đẩy nhờ làn sóng mới du khách tự túc của Trung Quốc, báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong thị hiếu của thị trường du lịch lớn nhất thế giới. Giám đốc điều hành của China Trading Desk, Subramania Bhatt, cho biết, đối với nhóm du khách Trung Quốc mới này, Việt Nam mang đến những điều mới mẻ. Nhiều du khách cảm thấy Việt Nam có phần khác biệt và chân thực hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đón lượng khách quốc tế gần 14 triệu lượt trong năm nay, trong đó lượng du khách từ Trung Quốc, thị trường nguồn lớn nhất, tăng 44%. Chính phủ Việt Nam và các công ty du lịch tư nhân đang tập trung thu hút du khách nước ngoài nhiều hơn nữa, đặc biệt là khách Trung Quốc. Ví dụ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh giáp biên giới Trung Quốc đã hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển các lễ hội dù lượn và khinh khí cầu nhằm thu hút khách lưu trú lâu hơn. Tại thành phố biển Đà Nẵng, những chữ Hán to, đậm hiện được in trên mọi thứ, từ lối vào khách sạn đến các quán ăn đường phố và tiệm mát-xa. Các khách sạn đang tuyển dụng nhân viên nói tiếng Quan Thoại hoặc sử dụng ứng dụng dịch thuật để giao tiếp với khách.

Một số người Trung Quốc đang từ bỏ hình thức du lịch giá rẻ thuê tour trọn gói có hướng dẫn viên và tìm kiếm những chuyến bay giá rẻ như trước đại dịch. Theo ông Bhatt, hơn 40% lượng khách Trung Quốc là những du khách đi tự túc, có học thức và đang tìm kiếm những trải nghiệm đích thực. Và họ ngày càng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Theo công ty phân tích thị trường BMI, các khoản chi mạnh tay của du khách Trung Quốc đang thúc đẩy doanh số bán lẻ trong lĩnh vực du lịch của của Việt Nam trong năm nay tăng khoảng 51%. Các nhà phân tích của BMI dự kiến Việt Nam sẽ thu hút kỷ lục 22,6 triệu lượt khách trong năm nay, vượt mức cao nhất năm 2019 là 18 triệu lượt khách.

Trong khi đó, từ tháng 1-8/2025, công suất ghế một chiều trên các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 5,1 triệu, theo số liệu phân tích chuyến bay của Cirium. Mặc dù du khách từ Trung Quốc đại lục vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan, nhưng số lượng du khách từ thị trường này giảm sút đã góp phần khiến tổng lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan giảm 7%, dù các thị trường khác như châu Âu và Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo doanh thu của các khách sạn tại Thái Lan sẽ giảm 4,5% vào năm 2025, với tỷ lệ lấp đầy phòng giảm. Thái Lan cũng đang mất dần danh tiếng về giá trị. Du khách Trung Quốc đại lục phàn nàn trên mạng xã hội về việc giá khách sạn, đồ ăn và taxi tăng cao sau đại dịch.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng về sự phục hồi của du lịch Thái Lan trong mùa Đông sắp tới mà theo truyền thống là giai đoạn cao điểm ở nước này./.