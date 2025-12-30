Việt Nam trở thành điểm đến được ưa chuộng hàng đầu năm 2026

Bài báo có tiêu đề "Vì sao Việt Nam trở thành điểm đến được săn đón nhất năm 2026?" đăng ngày 29/12 trên tạp chí Vogue (Pháp). Ảnh: TTXVN phát

Sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trước hết đến từ những không gian thiên nhiên mang tính biểu tượng. Vịnh Hạ Long với làn nước xanh ngọc và những khối núi đá vôi sừng sững tiếp tục là hình ảnh tiêu biểu của du lịch Việt Nam, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế. Trên đất liền, Ninh Bình được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”, nổi bật với hệ thống núi đá vôi, sông nước và cánh đồng lúa, mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Ở miền Trung, Huế – cố đô của Việt Nam – thu hút du khách nhờ quần thể di tích lịch sử được ghi danh là Di sản thế giới, cùng không gian văn hóa và ẩm thực cung đình đặc sắc. Bên cạnh đó, các điểm đến như Phong Nha với hệ thống hang động lớn, Sa Pa với cảnh núi non và ruộng bậc thang, hay các đảo và bãi biển tại Phú Quốc, Côn Đảo tiếp tục mở rộng lựa chọn cho du khách yêu thích du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Các đô thị lớn cũng tạo dấu ấn rõ nét trong bức tranh du lịch Việt Nam. Hà Nội, trung tâm văn hóa của cả nước, gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa những hồ nước yên bình, khu phố cổ, kiến trúc thời thuộc địa và nhịp sống đương đại. Ở khu phố cổ, những ngôi nhà mang dấu ấn kiến trúc thời thuộc địa nối tiếp nhau dọc theo các ngõ nhỏ của khu phố Pháp. Tại đây, du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố đặc trưng với cà phê trứng, bún chả hay món chè khúc bạch. Khi màn đêm buông xuống, nhịp sống trở nên sôi động hơn với một không gian giải trí mới mẻ, từ các quán bar trên sân thượng có tầm nhìn rộng mở đến những câu lạc bộ náo nhiệt, nơi các DJ đến từ nhiều quốc gia mang đến những màn trình diễn đầy cuốn hút.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay hiện lên như một đô thị năng động và giàu tương phản, nơi những tòa nhà chọc trời hiện đại đứng cạnh các công trình kiến trúc thuộc địa nhuốm màu thời gian. Mang nhịp sống sôi động, cởi mở và đậm chất quốc tế, thành phố là điểm giao thoa giữa di sản lịch sử, không gian sáng tạo và phong cách sống đương đại. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần khởi nghiệp và sức sáng tạo của Việt Nam, thể hiện qua mạng lưới các phòng trưng bày nghệ thuật, quán cà phê nhỏ mang dấu ấn cá nhân, cửa hàng thiết kế và những nhà hàng đổi mới không ngừng. Du khách có thể nghỉ lại tại những khách sạn sang trọng với phong cách kiến trúc ấn tượng, thưởng thức không gian giải trí về đêm trên các quán bar sân thượng, khám phá các khu mua sắm sáng tạo và tiếp cận nghệ thuật đương đại, tạo nên một trải nghiệm đô thị đa sắc, phản ánh trọn vẹn sức sống của thành phố lớn nhất cả nước.

Cùng với đó, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp trải dài từ Bắc vào Nam góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Các khu nghỉ dưỡng ven biển tại Nha Trang, Cam Ranh, Phú Quốc hay Côn Đảo mang đến lựa chọn đa dạng, từ trải nghiệm sinh thái đến dịch vụ sang trọng gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Sự thuận tiện trong kết nối hàng không cũng là một yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn đối với du khách quốc tế. Từ Paris, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khai thác các đường bay thẳng đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng đội tàu bay thân rộng thế hệ mới, góp phần nâng cao trải nghiệm hành trình và khả năng kết nối các điểm đến trong khu vực.

Theo tạp chí Vogue, với sự kết hợp giữa di sản, thiên nhiên, đô thị hiện đại và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến tiêu biểu của năm 2026, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, bền vững và giàu bản sắc./.