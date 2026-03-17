Việt Nam trao đổi với tập đoàn Assystem về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải (thứ ba, từ trái sang) chụp ảnh cùng ông Frédéric Cheneau, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế của Assystem (thứ hai, từ phải sang). Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trịnh Đức Hải giới thiệu khái quát về định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững. Đại sứ cho biết Việt Nam đang xây dựng chiến lược năng lượng dài hạn với tầm nhìn nhiều thập kỷ, trong đó, điện hạt nhân được nghiên cứu như một cấu phần quan trọng nhằm cung cấp nguồn điện nền ổn định, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, Việt Nam đặc biệt coi trọng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh chủ trương triển khai từng bước thận trọng, minh bạch, trên cơ sở đồng thuận xã hội và lợi ích lâu dài của đất nước. Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam hoan nghênh hợp tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, đặc biệt với các đối tác có kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao năng lực nội tại và bảo đảm tính độc lập, tự chủ trong phát triển năng lượng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải trao đổi với ông Frédéric Cheneau, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế của Assystem, về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Về phần mình, ông Frédéric Cheneau đánh giá Việt Nam đang đứng trước những quyết định mang tính chiến lược dài hạn; việc lựa chọn công nghệ và mô hình triển khai điện hạt nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia trong nhiều thập kỷ. Ông Cheneau cho biết Assystem có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc đàm phán hợp đồng với các nhà cung cấp công nghệ, bảo đảm các điều khoản tài chính, kỹ thuật và pháp lý phù hợp với lợi ích quốc gia. Phó Chủ tịch Assystem đề xuất thành lập một tổ chức kỹ thuật chung Pháp-Việt đặt tại Việt Nam, hoạt động chuyên biệt cho chương trình điện hạt nhân trong thời gian khoảng 10-15 năm gồm các chuyên gia quốc tế và kỹ sư Việt Nam làm việc trực tiếp tại chỗ, đồng thời tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong nước, kể cả thông qua các chương trình đào tạo tại Pháp hoặc tham gia các dự án quốc tế. Ông Cheneau cũng thông báo sẽ có chuyến công tác đến Việt Nam vào tuần tới để tiến hành các trao đổi trực tiếp với các bộ ngành của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi sâu hơn trong thời gian tới nhằm tìm kiếm các hình thức hợp tác phù hợp, góp phần hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược năng lượng bền vững, an toàn và độc lập trong dài hạn.

Assystem là một trong những tập đoàn kỹ thuật hạt nhân độc lập hàng đầu châu Âu và thứ ba thế giới chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật, quản lý dự án và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, lưới điện và hạ tầng giao thông, có kinh nghiệm tư vấn cho một số nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai Cập, Kazakhstan, Uzbekistan, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Hiện nay, Assystem sở hữu đội ngũ khoảng 8.000 chuyên gia và đang hiện diện tại 13 quốc gia trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông./.