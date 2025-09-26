Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại Hội chợ thực phẩm Ấn Độ 2025

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải tham quan các gian hàng. Ảnh: Quang Trung - p/v TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu tại lễ cắt băng khai trương Khu gian hàng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là tại Ấn Độ. Đại sứ nhấn mạnh việc tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế như lần này không chỉ góp phần mở rộng cơ hội hợp tác thương mại mà còn quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Ấn Độ.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng sự hiện diện ngày càng tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Thương vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn kinh doanh tại Ấn Độ.

Trong trao đổi với các doanh nghiệp, ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ – đã nhấn mạnh tầm quan trọng của WFI 2025. Ông cho rằng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, với quy mô quốc tế rộng lớn này, thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư song phương, đặc biệt ở lĩnh vực nông sản – thực phẩm giàu tiềm năng. Ông bày tỏ tin tưởng Khu gian hàng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giao thương hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ đối tác bền vững giữa các doanh nghiệp hai nước.

Chiều cùng ngày, trong bài phát biểu khai mạc hội chợ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mô tả WFI 2025 là một sự kiện của kết nối mới, hợp tác mới và sáng tạo mới, đồng thời cho biết Ấn Độ hiện sở hữu ba sức mạnh về thực phẩm: Đa dạng, Nhu cầu và Quy mô, qua đó khẳng định vị thế độc đáo của Ấn Độ trong nông nghiệp toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cùng các quan chức hai nước cắt băng khai trương Khu gian hàng Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thúy - p/v TTXVN tại Ấn Độ Theo Ban Tổ chức, WFI 2025 được tổ chức trên diện tích 100.000 m2, quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp, hơn 800 nhà mua quốc tế từ 108 quốc gia. Sự kiện cũng có sự tham gia của gần 2.400 đại biểu quốc tế, với nhiều hoạt động nổi bật như Diễn đàn các cơ quan quản lý thực phẩm toàn cầu, các phiên thảo luận chuyên đề, kết nối giao thương "Buyer–Seller Meet", các chương trình trưng bày công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khu gian hàng Việt Nam năm nay quy tụ 15 doanh nghiệp, với hàng trăm sản phẩm đặc sắc, chất lượng cao được trưng bày trên diện tích 150 m². Nhiều sản phẩm đã thu hút sự quan tâm của các nhà mua địa phương, quốc tế cũng như khách tham quan, như: cà phê Napoli, sữa hạt của Vinamilk, bánh dừa của Mỹ Phương Food, hạt điều, gạo, trái cây chế biến của Nuts House, nước trái cây của Thực phẩm Bảo Hưng, tương ớt của Tomcare Chilica, thực phẩm hữu cơ của Thực phẩm Duy Anh, Eherbal… Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc mang đến những sản phẩm an toàn, bền vững và sáng tạo cho người tiêu dùng toàn cầu. Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Ý Nhi – Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food – cho biết đây là lần đầu tiên công ty tham gia WFI. Lần này, công ty mang đến hội chợ các sản phẩm từ dừa Việt Nam như dừa nguyên chất, dừa kết hợp với trái cây và các loại hạt. Mặc dù Ấn Độ cũng sản xuất dừa, nhưng khách hàng tại đây đặc biệt ấn tượng với sản phẩm của công ty nhờ sự độc đáo và khác biệt.

Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty thuộc loại thực phẩm chay, tự nhiên nên phù hợp với xu hướng ăn chay phổ biến tại Ấn Độ. Tuy nhiên, bà Ý Nhi cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề về giá cả: giá dừa trong nước cao trong khi đối tác Ấn Độ đề xuất mức giá mua thấp, gây áp lực cho doanh nghiệp. Dù vậy, bà vẫn lạc quan về khả năng giành được đơn hàng tại hội chợ.

Việc Việt Nam được lựa chọn làm Quốc gia trọng điểm tại WFI 2025 là cơ hội quan trọng để giới thiệu hình ảnh quốc gia, quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững giữa hai nước./.

