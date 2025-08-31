Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Washington (Mỹ)

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng tiếp nhận chiếc búa của Chủ tịch ASEAN do Đại sứ Thái Lan Suriya Chindawongse chuyển giao lại. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ cảm ơn Đại sứ và Đại sứ quán Thái Lan về vai trò điều phối hoạt động của ASEAN trong 4 tháng vừa qua, đánh giá cao việc Thái Lan tổ chức một số hoạt động nổi bật, đặc biệt là lễ kỷ niệm Ngày ASEAN (8/8). Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết sẽ nỗ lực duy trì đà hoạt động của ACW trong 4 tháng tới và mở rộng kết nối thực chất với các đối tác.

Về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị một số chương trình cụ thể và sẽ chia sẻ dần các thông tin chi tiết hơn khi có các thông tin cập nhật mới. Dự kiến, tháng 9 sẽ có các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh của Singapore, Malaysia, Việt Nam, loạt hoạt động tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và đón hai Đại sứ mới của Lào, Indonesia. Tháng 10 dự kiến sẽ có sự kiện chào mừng Timor Leste gia nhập ASEAN và một chương trình về trí tuệ nhân tạo (AI) đồng tổ chức cùng Đại sứ quán Malaysia. Trong tháng 11 dự kiến sẽ có buổi tiếp xúc với Bộ trưởng Giao thông kiêm Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy. Tháng 12 sẽ có các hoạt động chung, thúc đẩy quảng bá văn hóa của tất cả các nước ASEAN tại Washington.