Việt Nam tiếp nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Copenhagen​

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch, Nguyễn Lê Thanh, nhận lá cờ ASEAN từ Đại sứ Thái Lan, Suphanvasa Chotikajan Tang. Ảnh: TTXVN phát

Buổi lễ chuyển giao được tổ chức long trọng tại Đại sứ quán Thái Lan, với sự tham dự của hơn 50 đại biểu gồm đại diện Bộ Ngoại giao Đan Mạch và một số cơ quan, ban ngành; Lãnh đạo các viện nghiên cứu, học giả, doanh nghiệp, hiệp hội Đan Mạch; và một số Đại sứ các nước tại đây.

Nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên này của Việt Nam (kéo dài 1 năm) có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đan Mạch vừa chính thức được chấp nhận trở thành Đối tác Đối thoại Lĩnh vực của ASEAN vào tháng 1/2026 và cũng là năm đầu tiên ASEAN chào đón thành viên mới nhất là Timor Leste, gia nhập tháng 10/2025.

Hội thảo “ASEAN - Đan Mạch: Hợp tác vì tương lai”. Ảnh: TTXVN phát

Các Đại sứ ASEAN và các đại biểu tham dự lễ chuyển giao đánh giá cao kế hoạch hành động của Việt Nam, trong đó có việc tăng cường hiểu biết, quảng bá rộng rãi hình ảnh ASEAN và từng nước ASEAN tới các đối tác và công chúng Đan Mạch; thúc đẩy kết nối, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực mà ASEAN và Đan Mạch cùng quan tâm.

Nhân dịp này, các Đại sứ quán ASEAN tại Đan Mạch (Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “ASEAN - Đan Mạch: Hợp tác vì tương lai”. Các đại biểu đánh giá cao nội dung thiết thực của Hội thảo, những thông tin hữu ích về hành trình phát triển của ASEAN từ Tuyên bố Bangkok đến một cộng đồng khu vực năng động, đoàn kết và ngày càng có vai trò quan trọng trên trường quốc tế; Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; ý nghĩa của Chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” của năm ASEAN 2026 do Philippines làm Chủ tịch, với ba trụ cột gồm củng cố hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh ASEAN ngày càng khẳng định vai trò là một cơ chế hợp tác quan trọng đối với các nước thành viên và đối tác, vừa góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và xây dựng lòng tin, vừa mở rộng không gian hợp tác vì phát triển và thịnh vượng chung. Về tương lai ASEAN, Đại sứ cho rằng, ASEAN sẽ phải đồng thời ứng phó với 4 nhóm thách thức lớn: sức ép chiến lược gia tăng, tác động ngày càng nhanh và mạnh của các cú sốc bên ngoài, quá trình chuyển đổi kinh tế–công nghệ–xanh ngày càng phức tạp, và yêu cầu nâng cao hiệu quả thể chế, năng lực thực thi của ASEAN.

Đại sứ khẳng định, điểm mạnh của ASEAN là khả năng biến các thách thức thành động lực cải cách và phát triển. Tương lai của ASEAN sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ vững đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm trong một môi trường chiến lược cạnh tranh hơn; củng cố tự cường và không gian chiến lược của ASEAN; thúc đẩy một trật tự khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ; và bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm, lấy người dân làm trung tâm.

Đại sứ cũng đánh giá quan hệ ASEAN và Đan Mạch - với tư cách Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực, mở ra tiềm năng và cơ hội hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi xanh, giải pháp số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững…, đồng thời đòi hỏi hai bên cần sớm biến đối thoại thành những hợp tác cụ thể và hiệu quả./.