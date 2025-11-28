Việt Nam tích cực tham gia Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN lần thứ 26

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa (thứ tư, từ trái qua) tham dự Hội nghị ACAMM-26. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị ACAMM-26 có chủ đề “Xây dựng hợp tác khu vực về Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”, Tư lệnh Lục quân 10 nước ASEAN đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa tự nhiên và hợp tác quân-dân trong các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa... Các Tư lệnh Lục quân đều có chung quan điểm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa chính là trách nhiệm chung cao cả của lực lượng Lục quân các nước ASEAN, vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trên tinh thần đó, hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung chuyên đề ACAMM-26 về “Xây dựng hợp tác khu vực trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao chủ đề của Hội nghị ACAMM-26 trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu và thảm họa tự nhiên đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó đoán định, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng và các cơn bão diễn ra với cấp độ nhanh, mạnh, gây thiệt hại khó lường về con người và tài sản; đồng thời nhấn mạnh, Lục quân là lực lượng đầu tiên và trực tiếp triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Trưởng đoàn Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ứng phó với thiên tai, thảm họa, khẳng định nhiệm vụ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo chính là tiếng nói chung của lòng nhân ái, đạo đức cao cả vì con người, là mệnh lệnh không lời nhưng thiêng liêng của Lục quân các nước ASEAN.

Tuyển thủ quân đội Việt Nam nhận giải đồng đội, hạng mục súng máy đa dụng Giải Bắn súng Quân dụng Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 33 (AARM-33). Ảnh: TTXVN phát Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh Lục quân ASEAN cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu, phối hợp nâng cao năng lực toàn diện ứng phó thiên tai và phát huy tối đa các cơ chế hợp tác đa phương, liên ngành hiện có của ASEAN, góp phần khẳng định sự đoàn kết của ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn “Một ASEAN, Một ứng phó”.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và ASEAN, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần quyết tâm cao nhất vào các hoạt động hợp tác giữa Quân đội các nước ASEAN nói chung và giữa Lục quân các nước ASEAN nói riêng để ứng phó hiệu quả với mọi thách thức, vì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã có các cuộc gặp song phương với Trưởng đoàn các nước Singapore, Thái Lan, Brunei và trao đổi bên lề với Trưởng đoàn các nước ASEAN về các biện pháp thúc đẩy hợp tác Lục quân với các nước. Tại các cuộc gặp, Trưởng đoàn các nước đều đánh giá cao vị trí, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam và các kết quả hợp tác song phương; mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, ủng hộ các hoạt động do các bên tổ chức, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Tại lễ bế mạc AARM-33, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã gặp gỡ, biểu dương thành tích xuất sắc mà đoàn tuyển thủ Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được (32 huy chương các loại, trong đó có 12 huy chương vàng)./.