Việt Nam tích cực tham gia CAEXPO và CABIS 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

CAEXPO và các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ diễn ra từ ngày 16-19/9. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN. Sau 3 năm tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Trung Quốc và các nước ASEAN, CAEXPO 2023 được tổ chức với quy mô 122.000m2 (bao gồm 2.800 gian hàng trong nhà và 10.000m2 gian hàng ngoài trời) gồm 6 khu vực chính: Khu vực triển lãm sản phẩm của các nước ASEAN và Trung Quốc; Khu vực triển lãm thành phố tiêu biểu của các nước ASEAN và Trung Quốc; Khu vực triển lãm Hợp tác đầu tư; Khu vực triển lãm Hợp tác nông nghiệp; Khu vực triển lãm Công nghệ mới; Khu vực triển lãm Dịch vụ thương mại.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO năm nay với quy mô lớn nhất ASEAN là 250 gian hàng trên diện tích 5.000 m2, bao gồm các chủng loại hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của thị trường Trung Quốc và các đối tác ASEAN.

CAEXPO lần thứ 20 là kỳ hội chợ đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau đại dịch COVID-19. Hội chợ năm nay diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc tiếp tục nâng cấp quan hệ hợp tác, đánh dấu kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự CAEXPO đã thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc duy trì và tăng cường hợp tác khu vực, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những biến động bất lợi hiện nay.

Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam tham gia đầy đủ các hoạt động chính thức của hội chợ và một số hoạt động chính trong khuôn khổ hội chợ do Ban Tổ chức đề xuất. Việc tham dự Hội chợ CAEXPO góp phần xây đắp và củng cố nền tảng hợp tác kinh tế - thương mại đa phương, tạo điều kiện tăng cường quan hệ thương mại - đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp các nước ASEAN.

CAEXPO 2023 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, cũng như Trung Quốc và ASEAN và các đối tác ngoài khu vực. Trong gần 20 năm qua, CAEXPO đã trở thành một nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại đa phương lớn của ASEAN và Trung Quốc, quy tụ đông đảo các nhà kinh doanh và đầu tư Trung Quốc và các nước ASEAN, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tìm hiểu xu thế thị trường, giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung bình mỗi kỳ hội chợ, các doanh nghiệp của Việt Nam có cơ hội tiếp cận tới khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc và các nước ASEAN.

Việt Nam luôn là một đối tác tích cực ở các kỳ hội chợ CAEXPO trước đây, có đóng góp rất quan trọng để các kỳ hội chợ CAEXPO được tổ chức thành công. Mặc dù vừa trải qua thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thông báo đăng ký tham dự CAEXPO 2023 sớm nhất. Với vai trò là cửa ngõ Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, cầu nối giữa Cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung Quốc, đối với Việt Nam, Hội chợ CAEXPO là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN. CAEXPO luôn là “sân chơi” được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, thể hiện qua việc Việt Nam tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ của hội chợ nhiều năm liên tiếp, là quốc gia có số lượng doanh nghiệp tham gia và số gian trưng bày hàng hoá đông đảo nhất trong khối ASEAN./.