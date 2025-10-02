Việt Nam thúc đẩy việc cụ thể hóa các cam kết hợp tác với Pháp

Thị trưởng thành phố Verdun Samuel Hazard giới thiệu tới đoàn công tác về những tư liệu quý tại bảo tàng trong tòa thị chính thành phố. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh rằng những kết nối kinh tế giữa Việt Nam và địa phương Verdun – Meuse đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Lactalis hay các công ty trong lĩnh vực đường sắt và hàng không.

Ông khẳng định tiềm năng hợp tác còn rất lớn, bởi các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất tại châu Âu nhằm tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Đại sứ cũng đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong các chương trình giao lưu văn hóa – giáo dục hướng tới hòa bình và hữu nghị, đồng thời nhắc lại dấu ấn của Tổng thống François Mitterrand, nguyên thủ phương Tây đầu tiên thăm Việt Nam sau năm 1975, như biểu tượng của hòa giải và hợp tác.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết chuyến công tác lần này nhằm xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và khoa học, đồng thời thúc đẩy giao lưu với các đối tác địa phương. Đoàn đã có trao đổi sâu với Tỉnh trưởng Meuse và Thị trưởng Verdun, qua đó nhận thấy sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó cũng như đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Ông khẳng định việc quan hệ hai nước được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện cùng các chuyến thăm cấp cao thời gian qua đã củng cố vững chắc nền tảng song phương, tạo động lực để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và công nghiệp gắn với thế mạnh địa phương. Đại sứ bày tỏ mong muốn các cơ quan và doanh nghiệp Pháp tham gia sâu rộng hơn nữa vào hợp tác địa phương, từ đó đưa quan hệ Việt – Pháp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Verdun, thành phố thuộc tỉnh Meuse trong vùng Grand-Est, được ví như “ngã tư của châu Âu” với vị trí chiến lược tiếp giáp Đức, Bỉ, Thụy Sĩ và Luxembourg, đang trở thành điểm kết nối mới trong quan hệ Pháp – Việt. Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mong muốn khai thác lợi thế này để phát huy hiệu quả EVFTA cũng như đẩy mạnh hợp tác phi tập trung, vốn là thế mạnh của quan hệ song phương.

Thị trưởng thành phố Verdun, ông Samuel Hazard, đã giới thiệu tới đoàn công tác và Đại sứ Đinh Toàn Thắng những tư liệu quý, gồm sắc phong của vua Khải Định, bản sao sổ vàng có chữ ký của nhà vua trong chuyến thăm năm 1922, cùng tư liệu về việc thành phố Tourane (Đà Nẵng) đặt tên một con đường là “Verdun” từ năm 1919. Ông nhấn mạnh rằng chính lịch sử chung, dù trải qua giai đoạn phức tạp, lại trở thành nền tảng bền vững cho sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác hôm nay. Ông cũng khẳng định ẩm thực chính là con đường trực tiếp và chân thực để giới thiệu văn hóa Việt tới người dân Pháp.

Trong buổi làm việc với Tỉnh trưởng Meuse, ông Xavier Delarue, bày tỏ sự hoan nghênh với nhà đầu tư Việt Nam, nhất là trong ngành chế biến thực phẩm và nông nghiệp – thế mạnh của địa phương. Ông nhấn mạnh điều này phù hợp với định hướng của Việt Nam khi tìm cách đưa hàng hóa vào sâu hơn trong chuỗi cung ứng tại Pháp và châu Âu, kể cả thông qua việc xây dựng cơ sở chế biến tại chỗ. Ông cũng đề xuất mở rộng hợp tác sang lĩnh vực môi trường và chống biến đổi khí hậu, coi đây là hướng đi phi tập trung mới, nhất là khi Việt Nam đối diện thách thức nước biển dâng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, ông đánh giá thị trường Pháp có nhu cầu cao đối với những sản phẩm mang tính văn hóa đặc sắc, và hàng hóa Việt Nam hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế trong không gian này.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã dự lễ khai mạc “Tuần lễ Hàng Việt Nam” tại siêu thị Carrefour Verdun với chủ đề “Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp”. Sự hiện diện của nhiều lãnh đạo vùng Grand-Est, tỉnh Meuse, thành phố Verdun và tập đoàn Carrefour khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của địa phương đối với hàng hóa và doanh nghiệp Việt, đồng thời mở ra một kênh giao lưu văn hóa – kinh tế thực chất và giàu triển vọng./.