Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Anh, Ba Lan

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng Ngài David Lammy (nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh) trên cương vị mới. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Anh; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ. Để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn sắp tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là hoạt động trao đổi đoàn của Lãnh đạo chủ chốt hai nước trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và thảo luận các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Anh David Lammy đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; bày tỏ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm tài chính tầm khu vực và quốc tế; mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực di cư, năng lượng tái tạo, khoa học – công nghệ. Phó Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tận dụng hiệu quả việc Anh gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để khai thác dư địa hợp tác giữa hai nước.