Việt Nam thúc đẩy kết nối thương mại với địa phương Mexico

Bộ trưởng Kinh tế Luis Pedrero trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp với Đại học Tự trị bang Chiapas (UNACH) và chính quyền bang tổ chức “Những ngày kinh tế, văn hóa Việt Nam tại bang Chiapas”. Sự kiện bao gồm chuỗi hoạt động như hội thảo doanh nghiệp, triển lãm tranh ảnh về đất nước - con người - thành tựu hội nhập, phát triển của Việt Nam, tọa đàm với sinh viên Trường Đại học Tự trị bang Chiapas.



Quang cảnh buổi tọa đàm giữa Đoàn công tác và đoàn công tác sinh viên trường Đại học Tự trị bang Chiapas. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Tham dự hội thảo doanh nghiệp có Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Lao động bang Chiapas, Thứ trưởng Bộ Phát triển Biên giới, Thứ trưởng Bộ Du lịch, Giám đốc Di sản Văn hóa, Chủ tịch Liên đoàn giới chủ bang Chiapas (Coparmex), đại diện Phòng Công nghiệp Chế tạo (CANACINTRA), cùng khoảng 40 doanh nghiệp địa phương hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, du lịch và thủ công truyền thống.



Bộ trưởng Kinh tế Luis Pedrero chụp ảnh chung với đoàn công tác. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã khái quát bức tranh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua, nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi và kim ngạch thương mại quốc tế duy trì đà tăng trưởng tích cực.



Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết quan hệ Việt Nam – Mexico trong hơn nửa thế kỷ qua không ngừng được củng cố và mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, khi Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và bang Chiapas có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, cơ cấu kinh tế và văn hóa cộng đồng, coi đây là nền tảng thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bổ trợ lẫn nhau.



Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, chủ đề của hội thảo “Dệt mối quan hệ Việt Nam – Chiapas” thể hiện mong muốn tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, nuôi trồng và chế biến thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và khu vực.



Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp bang Chiapas bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh thủy sản, trong đó có cá rô phi – sản phẩm mà bang Chiapas hiện là địa phương cung cấp lớn nhất tại Mexico – cùng với tôm và các sản phẩm thủy sản khác. Ngoài ra, doanh nghiệp địa phương cũng quan tâm đến khả năng hợp tác phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh như cà phê hữu cơ, ca cao, mật ong, hoa quả sấy khô và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, coi đây là những lĩnh vực có thể tạo dư địa lớn cho mở rộng trao đổi thương mại song phương trong thời gian tới.



Tại hội thảo, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang đã cung cấp thông tin tổng quan về tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mexico, đồng thời đề xuất một số hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp Việt Nam và bang Chiapas, nhất là trong các ngành có tính bổ trợ cao như sản xuất nông sản, chế biến thực phẩm, thủy sản, dệt may và du lịch sinh thái. Đại diện Thương vụ cũng mời các doanh nghiệp Chiapas tham dự sự kiện Vietnam International Sourcing, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, coi đây là cơ hội quan trọng để mở rộng kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác.



Về phía bang Chiapas, Bộ trưởng Kinh tế bang Luis Pedrero khẳng định chính quyền địa phương sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam nghiên cứu danh mục các dự án tiềm năng, từ đó lựa chọn những đề xuất khả thi nhằm thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các địa phương hai nước, góp phần tạo nền tảng cho việc mở rộng trao đổi thương mại và đầu tư trong thời gian tới.



Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo bang Chiapas. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Sau cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Kinh tế và Lao động bang Chiapas đã mời Đại sứ Nguyễn Văn Hải đến thăm trụ sở Bộ Kinh tế, cảm ơn Đại sứ về chuyến thăm đến Chiapas cũng như trao đổi và chia sẻ về định hướng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thảo luận. Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo tiền đề thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bang Chiapas với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.



Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh ảnh về đất nước - con người - thành tựu hội nhập tại Đại học Tự trị bang Chiapas. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã khai mạc triển lãm tranh về đất nước và con người Việt Nam tại thư viện Trường Đại học Tự trị bang Chiapas, đồng thời gặp gỡ và trao đổi với sinh viên về mô hình phát triển, đường lối đối ngoại và các ưu tiên chính sách của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đại sứ cũng chia sẻ về tiềm năng hợp tác song phương Việt Nam – Mexico, đặc biệt là việc khai thác các ưu đãi từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như cơ hội hợp tác trong đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học giữa Trường UNACH với các trường đại học của Việt Nam.



Đoàn công tác chụp ảnh chung với sinh viên trường Đại học Tự trị bang Chiapas. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Bang Chiapas nằm ở khu vực Đông Nam Mexico, giáp Guatemala, là một trong những địa phương có diện tích lớn và dân số đông của nước này. Nền kinh tế của bang chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các sản phẩm chủ lực như cà phê, ca cao, chuối và thủy sản nước ngọt, đặc biệt là cá rô phi, đồng thời có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái nhờ hệ sinh thái đa dạng và nhiều khu dự trữ sinh quyển. Những đặc điểm này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với các vùng nông nghiệp và miền núi của Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và trao đổi kinh nghiệm phát triển giữa hai bên./.