Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory 2026

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Eurosatory là một trong những sự kiện quốc phòng lục quân có quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, nhà sản xuất trang bị quân sự và cơ quan quản lý quốc phòng từ nhiều khu vực. Kỳ triển lãm năm nay có sự hiện diện của hơn 300 đoàn chính thức đến từ gần 100 quốc gia và gần 2.000 doanh nghiệp quốc phòng thuộc hơn 60 nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác nghe đối tác Pháp giới thiệu về mô hình máy bay trực thăng chiến đấu. Ảnh: Ngọc Hiệp P/v TTXVN tại Pháp

Tham dự Eurosatory 2026 là dịp để Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương chủ động hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, đồng thời tiếp cận những thành tựu khoa học-công nghệ mới phục vụ quá trình hiện đại hóa quân đội. Hoạt động này cũng góp phần giới thiệu năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tới các đối tác quốc tế, đồng thời quảng bá Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác đã tham quan các khu trưng bày quốc phòng của nhiều quốc gia, đồng thời làm việc với một số tập đoàn và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn của Pháp như Airbus và UNAC. Nội dung trao đổi tập trung vào xu hướng phát triển trang bị kỹ thuật quân sự, các công nghệ quốc phòng tiên tiến cũng như những giải pháp ứng dụng phục vụ tác chiến hiện đại.

Tại các cuộc tiếp xúc, phía Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển công nghiệp quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu khả năng hợp tác với các đơn vị công nghiệp quốc phòng Việt Nam trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, đồng thời mời các đối tác tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm gian hàng của Công ty Gremsy, doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm. Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại một trong những sự kiện quốc phòng hàng đầu thế giới được đánh giá là dấu hiệu cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo ngày càng được nâng cao, cũng như khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, đoàn công tác cũng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến phục vụ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đại diện các tiểu ban nội dung, lễ tân, an ninh, bảo đảm và truyền thông đã làm việc với Ban tổ chức Eurosatory cùng nhiều doanh nghiệp quốc phòng quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm tổ chức, vận hành và quảng bá sự kiện. Thư mời tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 cũng được gửi tới các đối tác và doanh nghiệp quốc phòng quốc tế.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tham dự buổi tiếp tân dành cho các trưởng đoàn do Bộ trưởng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp tổ chức. Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng có các cuộc gặp với Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin và Đại tướng Fabien Mandon, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp. Phía lãnh đạo Quân đội Pháp đánh giá cao sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Eurosatory 2026 và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Việc tham dự Eurosatory 2026 không chỉ tạo cơ hội để Việt Nam tiếp cận các xu hướng phát triển mới của công nghiệp quốc phòng thế giới mà còn góp phần tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, mở rộng hợp tác về nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh một nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Trước đó, ngày 14/6, đoàn công tác đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán. Tại buổi tiếp, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện đang tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp trong việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, Việt Nam tham gia ngày càng sâu hơn trong vai trò kiến thiết, xây dựng, duy trì ổn định trật tự quốc tế. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Việc tham dự Eurosatory 2026 không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Pháp và các đối tác quốc tế, mà còn tạo điều kiện để ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ./.