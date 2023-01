Việt Nam tham gia xây dựng Công ước LHQ về chống tội phạm công nghệ thông tin truyền thông

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên (giữa) cùng các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban đặc biệt của LHQ xây dựng công ước quốc tế toàn diện về chống sử dụng công nghệ thông tin truyền thông cho mục đích tội phạm. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu trong ngày khai mạc Phiên họp, Đoàn Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban thư ký Ủy ban đặc biệt của LHQ trong tổ chức và xây dựng dự thảo ban đầu Công ước để phục vụ tiến trình thảo luận. Đoàn Việt Nam cho rằng dự thảo ban đầu do Ban thư ký Ủy ban đặc biệt xây dựng đã đặt nền móng vững chắc cho các cuộc đàm phán tiếp theo, với mục tiêu sớm hoàn thiện nội dung dự thảo Công ước, trình Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ phê chuẩn. Tại Phiên họp, Đoàn Việt Nam cũng phát biểu ý kiến về một số nội dung dự thảo như Phạm vi áp dụng; Các tội phạm xâm phạm hệ thống công nghệ thông tin; Lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin và Vấn đề trách nhiệm hình sự cá nhân...

Những năm gần đây, không gian mạng đã trở thành môi trường ngày càng được cộng đồng quốc tế quan tâm. Bảo vệ an toàn, an ninh mạng, phòng chống các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, đã trở thành cấu phần then chốt trong chiến lược an ninh của nhiều quốc gia.

Sau 10 năm thương lượng tại các nhóm công tác liên chính phủ, năm 2019, ĐHĐ LHQ đã nhất trí thành lập cơ chế Ủy ban đặc biệt với nhiệm vụ sớm xây dựng một công ước quốc tế có tính áp dụng phổ quát nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông. Sự ra đời của cơ chế Ủy ban đặc biệt của LHQ phản ánh quan tâm của cộng đồng quốc tế trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các loại tội phạm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, đồng thời thể hiện nỗ lực của các nước thành viên LHQ sớm cho ra đời văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên điều chỉnh vấn đề này.

Trong 3 phiên họp tổ chức năm 2022, Ủy ban đặc biệt của LHQ đã thống nhất lộ trình đàm phán, đồng thời xác định được các cấu phần và nội dung cơ bản của Công ước tương lai. Từ năm 2023, các nước bắt đầu thương lượng nội dung cụ thể từng điều khoản của dự thảo Công ước. Phiên họp lần này thảo luận các nội dung về các điều khoản chung, hình sự hóa các tội phạm mạng, các biện pháp tố tụng và thực thi pháp luật.

Dự thảo cuối cùng của Công ước dự kiến được hoàn thiện vào cuối năm 2023 và sẽ trình ĐHĐ LHQ thông qua trong kỳ họp năm 2024./.