Việt Nam tham gia Hội chợ Quốc tế Algiers 2026

Ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria giới thiệu sản phẩm cà phê Việt Nam với khách tham quan. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria

Tham gia FIA 2026, sự kiện kinh tế - thương mại thường niên lớn nhất ở Algeria, ngoài gian hàng của Việt Nam còn có nhiều gian hàng của Algeria, Tây Ban Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Trung Quốc, Đức, Zimbabwe, Oman và một số quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí.

FIA 2026, với chủ đề “Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững”, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp - thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.

Ông Hoàng Đức Nhuận – Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria – cho biết 40 doanh nghiệp Việt Nam đã gửi sản phẩm và catalogue tới Hội chợ, chủ yếu là hàng nông sản, đồ uống, nhựa, vật liệu xây dựng… Ngay trong ngày khai mạc, gian hàng Việt Nam đã đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, trao đổi thông tin. Nhiều khách tham quan đã đánh giá cao chất lượng và thể hiện sự quan tâm tới các sản phẩm của Việt Nam.

Một điểm nổi bật của kỳ hội chợ năm nay là chuỗi hội nghị và tọa đàm chuyên đề sẽ được tổ chức tại Nhà triển lãm Palestine, một công trình mới xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ ngày 23-25/6, với sự tham gia của các chuyên gia, quan chức và doanh nhân. Ngày đầu tiên sẽ dành cho chủ đề hợp tác châu Phi và hội nhập kinh tế. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào triển vọng hợp tác Nam – Nam, Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi và vai trò của Algeria trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu hiện nay.

Trong ngày thứ hai, các đại biểu sẽ xem xét môi trường kinh doanh tại Algeria, các cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài và triển vọng phát triển quan hệ đối tác kinh tế giữa Algeria và Tây Ban Nha. Ngày cuối cùng sẽ tập trung vào tiềm năng khoáng sản của Algeria, các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng ở nước này, sự cần thiết phải đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp./.