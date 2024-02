Việt Nam tham gia Hội chợ du lịch và lữ hành lớn nhất khu vực Nam Á

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cắt băng khai trương gian hàng của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Hội chợ lần này, do Bộ Du lịch Ấn Độ, Ủy ban Du lịch quốc gia và quốc tế, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp du lịch và thương mại Ấn Độ phối hợp tổ chức, đã thu hút hơn 48.000 người tham dự, 1.800 đơn vị triển lãm cùng hơn 800 người mua đến từ hơn 120 quốc gia.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã tới dự và cắt băng khai trương các gian hàng của Việt Nam tại hội chợ. Đại sứ khẳng định tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc quảng bá Việt Nam nói chung và các sản phẩm du lịch nói riêng cũng như các chương trình thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Gian hàng Da Nang FantastiCity của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng có diện tích 70m2 (tăng gấp đôi so với năm 2023) đã nhận được sự đồng hành nhiệt tình từ các đơn vị gồm Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng AHT, Furama Resort Danang, Terra Indochina, Indochina Unique Tourist, Citadines Pearl Hội An, Premier Village Danang Resort, Viet Experiences Travel, Red Beach Travel, Asia DMC, Danang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Danang Marriott Resort and Spa, New World Phu Quoc Resort, Impression Asia Tours, Indochina Charm Tours, HA Travel, Ascott, VKSTAR JSC- Ao Dai Show, Trek Asia Travel, Vinpearl.

Mục đích tham gia hội chợ SATTE của Đà Nẵng là nhằm đẩy mạnh quảng bá đến thị trường tiềm năng Ấn Độ vốn đang giữ vị trí thứ 4 trong Top 10 thị trường khách quốc tế đến điểm đến hấp dẫn ở vùng duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam này, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến về du lịch MICE và cưới dành cho du khách Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch có tính đột phá đối với điểm đến Đà Nẵng trong giai đoạn hồi phục du lịch và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Đà Nẵng kỳ vọng sự hiện diện của gian hàng Da Nang FantastiCity tại SATTE 2024 sẽ giúp tăng cường nhận diện điểm đến và kết nối với các đối tác du lịch thường xuyên, sâu sát hơn.

Với lượng khách Ấn Độ đến Đà Nẵng đạt 60% tổng lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam, Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình đến với Việt Nam, ngay cả khi đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và các đại đô thị của Ấn Độ chưa được khôi phục.

Đến với hội chợ lần này, Vietnam Airlines tự hào là hãng hàng không truyền thống đầy đủ dịch vụ duy nhất khai thác 14 chuyến bay thẳng/tuần giữa các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và New Delhi, Mumbai bằng máy bay A321. Từ 15/5, để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giao thương giữa hai nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác tầu bay thân rộng A350 với tần suất 7 chuyến/tuần giữa New Delhi với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Với tiêu chí: An toàn là ưu tiên hàng đầu, Chất lượng dịch vụ là nền tảng cơ bản trong kinh doanh, Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 40 triệu USD tại thị trường Ấn Độ trong năm 2024. Để đạt mục tiêu này, Vietnam Airlines đang triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình bán hấp dẫn đến khách hàng.

SATTE là hội chợ du lịch và lữ hành thường niên lớn nhất trong khu vực Nam Á, các doanh nghiệp tham gia chủ yếu đến từ các tổ chức, hiệp hội du lịch, đại lý du lịch, công ty lữ hành quốc tế, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, đơn vị tổ chức đám cưới ở nước ngoài, du lịch MICE, sân golf nổi tiếng tại các nước, các hãng hàng không, các nhà đầu tư tiềm năng trong ngành du lịch, các đơn vị thông tấn, báo chí, tạp chí du lịch./.