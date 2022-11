Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch Thế giới London 2022

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu các sản phẩm du lịch của Việt Nam tại Trung tâm báo chí của WTM 2022. Ảnh: Đình Thư - PV TTXVN tại Vương quốc Anh

Đông đảo đại diện các doanh nghiệp quốc tế và khách tham quan tham dự buổi họp báo giới thiệu các sản phẩm du lịch của Việt Nam tại Trung tâm báo chí của WTM 2022. Ảnh: Đình Thư - PV TTXVN tại Vương quốc Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành du lịch thế giới, WTM 2022 diễn ra từ ngày 7-9/11 tại ExCel, trung tâm triển lãm lớn nhất London, thu hút khoảng 5.000 doanh nghiệp du lịch từ 182 quốc gia và hơn 51.000 khách tham quan.

Với hơn 10 năm liên tiếp tham gia WTM (ngoại trừ năm 2020 và 2021, hội chợ không được tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19), gian hàng Du lịch Việt Nam tại WTM London năm nay có diện tích 250m2 với sự hiện diện của một số địa phương trọng điểm phát triển du lịch, trong đó có Bình Thuận, địa phương sẽ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, và các hãng hàng không, tập đoàn và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam như SaigonTourist, Vietravel, Vietnam Airlines...

Thông điệp Việt Nam mang đến Hội chợ năm nay “Live fully in Vietnam” nhằm quảng bá và lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mời gọi du khách quốc tế trở lại khám phá một Việt Nam tươi đẹp và hưởng thụ trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống nơi đây.

Bốn dòng sản phẩm chủ đạo được ngành du lịch tập trung giới thiệu, quảng bá tại WTM 2022 là du lịch biển; và du lịch khám phá thiên nhiên; văn hoá; và các thành phố của Việt Nam, với nhiều sản phẩm bổ trợ, tạo thêm sức hấp dẫn của Việt Nam như du lịch khám phá, du lịch ẩm thực, du lịch gia đình, chăm sóc sức khỏe và chơi golf.

Trong 3 ngày hội chợ, đoàn Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá; giao thương, kết nối với các doanh nghiệp du lịch quốc tế; gặp gỡ và làm việc với các đối tác quốc tế; biểu diễn nghệ thuật; giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”…

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023, tỉnh Bình Thuận đã tham dự WTM London 2022 với mục tiêu phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Lan Ngọc cho biết WTM London 2022 là cơ hội để Bình Thuận giới thiệu cho du khách và các đối tác quốc tế về Bình Thuận, một điểm đến thân thiện, an toàn, thân thiện, hấp dẫn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đồng thời quảng bá cho Năm Du lịch Việt Nam 2023 tại địa phương.

Phó Tổng giám đốc Saigontourist Võ Anh Tài cho rằng, là sự kiện thương mại du lịch có tầm cỡ không chỉ của châu Âu mà còn cả thế giới, WTM London 2022 tạo cơ hội để Saigontourist Group đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới cũng như tiếp cận, khai thác và thúc đẩy thị trường khách châu Âu và khách Anh, đặc biệt là phân khúc khách du lịch cao cấp.

Ông Võ Anh Tài đánh giá Anh là thị trường khách hấp dẫn đối với du lịch Việt Nam với mức chi tiêu cao, bình quân khoảng trên 1.300 USD/ngày/người, nhận định tiềm năng từ thị trường khách Anh vẫn còn rất lớn, nếu Việt Nam biết cách khai thác hiệu quả, chỉ ra rằng với việc áp dụng chính sách miễn thị thực có thời hạn cho du khách 5 nước Tây Âu, trong đó có Anh, tổng lượng khách từ Anh đã tăng 20% mỗi năm, tính từ năm 2016 đến thời điểm trước dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại hội chợ, Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo quốc tế quảng bá du lịch Việt Nam, thu hút sự tham gia của các hãng thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và du khách tới tham quan hội chợ.

Tại buổi họp báo, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về lượng khách quốc tế đến và tổng doanh thu. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Việt Nam là một trong những nước có du lịch phát triển nhanh nhất thế giới với tỷ lệ tăng trưởng bình quân về lượng khách quốc tế giai đoạn 2015-2019 đạt gần 23%, trong đó châu Âu là một trong những thị trường trọng điểm quan trọng nhất của du lịch Việt Nam với trên 2 triệu lượt khách, chiếm 12% trong tổng số 18 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam. Kể từ khi mở cửa trở lại, châu Âu cũng là một trong những thị trường có lượng khách du lịch đến Việt Nam sớm nhất và hiện nay nhu cầu của du khách châu Âu tìm kiếm thông tin cũng như đặt tour du lịch Việt Nam đang tăng lên.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng cho biết năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, dẫn Báo cáo cạnh tranh du lịch năm 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho thấy năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam được nâng từ hạng 67/136 lên 63/140. Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2021 tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp thứ 52, và nằm trong số 3 quốc gia có mức độ cải thiện cao nhất thế giới. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) vinh danh là điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, di sản, điểm đến golf, cũng như về phát triển bền vững. Nhiều điểm đến của Việt Nam đã được các trang web du lịch nổi tiếng cũng như kênh truyền hình lớn trên thế giới như Trip Advisor, Telegraph, CNN, BBC, Travel Channel... bình chọn là điểm đến hàng đầu thế giới.

Sau hơn 2 năm ngừng trệ do tác động của đại dịch COVID-19, ngày 15/3 vừa qua, Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch. Đến nay, du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 10 tháng đầu năm 2022, du khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 2 triệu lượt, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lượng tìm kiếm trong tháng 10/2022 gấp 11 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022. Tổng doanh thu ngành du lịch 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 425.000 tỷ VND.

Theo Tổng Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, du lịch Việt Nam có khả năng sớm phục hồi trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia mở cửa du lịch sớm nhất trong ASEAN cũng như trên thế giới với những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch như miễn visa cho 24 quốc gia và vùng lãnh thổ; áp dụng visa điện tử cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, khôi phục lại quy trình và thủ tục xuất nhập cảnh như trước dịch COVID-19. Ngành du lịch cũng nỗ lực xây dựng và làm mới các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu gia tăng sau dịch COVID-19, đồng thời đẩy nhanh công tác đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng và tăng cường ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin và tiến hành chuyển đổi số.

Tới dự buổi họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long chỉ ra rằng, là nền kinh tế phát triển nhanh, năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng, và với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp; ẩm thực đặc sắc và phong phú; nền văn hóa giàu bản sắc và đa dạng, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên thế giới. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh du lịch sẽ là một trụ cột trong chương trình của Đại sứ quán Việt nam tại Anh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh vào năm 2023, kêu gọi các du khách và doanh nghiệp Anh và quốc tế đến Việt Nam để tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam, đồng thời khám phá các cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng gồm 1 vé khứ hồi hành trình London-Việt Nam của Vietnam Airlines; 1 voucher tour 3 ngày Phan Thiết-Mũi Né của Saigontourist; 1 voucher hành trình Emperor Cruise 2 ngày của Lux Group; 1 voucher kỳ nghỉ 3 ngày tại Stelia Resort 5 sao Phú Yên của Vietravel; và 2 voucher 1 đêm nghỉ tại khách sạn Rex và Majestic của Saigontourist cho các khách mời may mắn trong cuộc bốc thăm trúng thưởng được tổ chức tại buổi họp báo./.