Việt Nam tham gia Diễn tập hàng hải ASEAN – Mỹ tại Indonesia

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện phía Indonesia và Mỹ tại sự kiện. Ảnh: Minh Thái - PV TTXVN tại Indonesia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Tri Budi Utomo - Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết AUMX-2 không chỉ đơn thuần là các hoạt động hải quân, mà còn là cơ hội để hải quân các nước xây dựng lòng tin và sự hiểu biết, chia sẻ kiến thức và nâng cao khả năng làm việc cùng nhau. Thông qua các hoạt động này, các nước khẳng định cam kết chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bà Rear Admiral Katie F. Sheldon, Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh Hạm đội 7, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – Hải quân Mỹ, khẳng định Mỹ cam kết hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cùng nhau thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Các nước tham gia sự kiện này nhằm thúc đẩy một ASEAN mạnh mẽ hơn, an toàn và thịnh vượng hơn, trong đó có hợp tác an ninh chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan; quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, các hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh, ổn định hàng hải.

Từ ngày 9-13/12, trong khuôn khổ Diễn tập Hàng hải ASEAN – Mỹ diễn ra nhiều nội dung đa dạng, phong phú, bao gồm diễn tập hàng hải, vận động đội hình; diễn tập về thông tin tín hiệu đơn giản, cờ tay, cờ hiệu và ánh đèn; diễn tập đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; diễn tập về cứu hộ, cứu nạn và sơ cứu y tế trên biển. Ngoài ra còn có các nội dung như hội thảo xử lý tình huống, hội thảo chuyên gia, giao lưu thể thao, văn nghệ.

Việt Nam tham gia đầy đủ các nội dung và hoạt động diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, trình độ thao tác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ và tích luỹ kinh nghiệm tham gia, cũng như tổ chức các sự kiện quốc tế.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng, Vùng 2 Hải quân cho biết việc tham gia các nội dung này sẽ giúp nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến cũng như công tác đối ngoại của Hải quân Việt Nam; cùng các nước sẵn sàng xử lý các tình huống trên biển trong phạm vi cho phép, cũng như hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ của Quân chủng Hải quân, thủy thủ Việt Nam trong hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam - nhấn mạnh, Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập lần này với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với các nước ASEAN và Mỹ thúc đẩy hòa bình, ổn định, hữu nghị, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN với Mỹ nói riêng, để tạo ra lòng tin chiến lược cùng nhau phát triển.

Việc tham gia hoạt động này cũng khẳng định phương châm đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương đa dạng hóa, đông thời thể hiện Việt Nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm trong các nội dung mà Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và ASEAN mở rộng (ADMM+) đã đề ra./.