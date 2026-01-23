Việt Nam tham dự WEF Davos 2026: Đóng góp chủ động vào đối thoại và hợp tác vì tăng trưởng bền vững

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn (giữa) cùng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện tại WEF Davos 2026. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức đan xen, Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho hợp tác và đối thoại để xác định lợi ích chung, tìm ra các lộ trình hợp tác thực tiễn cho chính phủ - doanh nghiệp nhằm hướng đến tương lai. Trong 4 ngày làm việc, Hội nghị tổ chức khoảng hơn 400 phiên thảo luận, trong đó hơn 200 phiên thảo luận công khai và được truyền trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn là: (i) Hợp tác trong thế giới phân mảnh; (ii) Mở khóa các nguồn tăng trưởng mới; (iii) Triển khai đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và ở quy mô lớn; (iv) Xây dựng sự thịnh vượng trong giới hạn hành tinh; và (v) Đầu tư tốt hơn vào con người.

Phát biểu tại các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị về “Những con đường mới dẫn đến tăng trưởng và thịnh vượng của ASEAN” và “Lưới điện ASEAN”, đoàn Việt Nam nhấn mạnh ASEAN tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng năng động và ổn định của kinh tế toàn cầu, với triển vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Các động lực tăng trưởng mới của ASEAN trong thời gian tới gắn với chuyển đổi công nghiệp, đổi mới sáng tạo số và tăng trưởng xanh, trong đó kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và chuyển dịch năng lượng giữ vai trò then chốt trong nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất một số ưu tiên hợp tác trọng tâm của ASEAN, gồm: (i) xây dựng các khuôn khổ chung, tin cậy về định danh số, quản trị dữ liệu và an ninh mạng nhằm giảm phân mảnh, thúc đẩy thương mại số và đổi mới sáng tạo; (ii) đẩy mạnh mô hình cụm công nghiệp liên kết, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và nâng cao vị thế của ASEAN trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; (iii) ưu tiên phát triển tài chính bền vững và tài chính chuyển dịch để huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân cho tăng trưởng xanh; (iv) thúc đẩy phát triển lưới điện ASEAN và thương mại điện sạch xuyên biên giới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng bao trùm. Cũng tại hội nghị, một lần nữa Việt Nam khẳng định kiên trì định hướng tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững, gắn với cải cách thể chế, chuyển đổi số và chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và đối tác quốc tế vì thịnh vượng chung của khu vực.

Bên lề Hội nghị, cũng đã diễn ra các sự kiện do UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Đà Nẵng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức, nhằm giới thiệu nhằm giới thiệu với bạn bè, đối tác quốc tế về các cơ chế, chính sách đặc thù của các Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, những lợi thế và cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, nhằm huy động các nguồn lực chất lượng cao, các nguồn vốn tài chính xanh, tài chính số, đổi mới sáng tạo, qua đó giúp nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển bền vững, mà còn giúp kết nối sâu hơn với dòng vốn, tri thức và chuẩn mực quốc tế, phục vụ mục tiêu dài hạn đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với đại diện lãnh đạo WEF, đại diện lãnh đạo Chính phủ Thụy Sĩ, Campuchia và một số doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế lớn như Allianz SE, JTI nhằm thông tin về những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác quốc tế mở rộng hợp tác, đầu tư lâu dài, cùng có lợi. Các đối tác đánh giá cao môi trường đầu tư – kinh doanh của Việt Nam và khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới./.