Việt Nam tham dự Trại hè Khoa học châu Á 2026 tại Hong Kong (Trung Quốc)

Đại diện của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Trại hè Khoa học Hong Kong, trong đó có đại diện Việt Nam. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hong Kong, Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 2 - 8/8 do HKU đăng cai tổ chức, hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập trường. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên xuất sắc, đại diện cho 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực; cùng nhiều học giả hàng đầu thế giới như các chủ nhân giải Nobel, giải thưởng Fields và giải thưởng Turing, trong đó có Giáo sư Toán học Việt Nam Ngô Bảo Châu.

Tham dự diễn đàn năm nay, đoàn Việt Nam gồm 10 học sinh, sinh viên xuất sắc đại diện cho các trường đại học và THPT chuyên hàng đầu trên cả nước. Đánh giá về ý nghĩa chuyến đi, Tiến sĩ Nguyễn Bích Huyền, giảng viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng đoàn Việt Nam, cho biết đoàn tham gia diễn đàn trên tinh thần học hỏi, giao lưu và chia sẻ tri thức với bạn bè quốc tế thông qua kết nối của Hội Vật lý Việt Nam. Theo Tiến sĩ Nguyễn Bích Huyền, chuyến đi không chỉ là niềm tự hào khi thế hệ trẻ Việt Nam có thể sánh tầm với quốc tế, mà còn giúp các em định hình tương lai phát triển của nền khoa học thế giới và mở rộng mạng lưới kết nối hợp tác trong tương lai. Sự kết nối này hứa hẹn vượt ra khỏi phạm vi Việt Nam, vươn tầm tới các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới, góp phần thúc đẩy khoa học và giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.



Bày tỏ hào hứng khi tham gia sự kiện, em Nguyễn Lương Bằng, từng là học sinh trường THPT Hà Nội-Amsterdam và hiện đang học tại Australia, đại diện cho các học sinh, sinh viên trong đoàn Việt Nam chia sẻ, xuất phát từ niềm yêu thích khoa học, việc tiếp cận và giao lưu với bạn bè quốc tế tại một diễn đàn uy tín như Trại hè Khoa học châu Á là cơ hội quý báu để nâng cao hiểu biết. Việc được trao đổi những ý tưởng cá nhân và tiếp thu góc nhìn mới về các chủ đề khoa học như Toán, Lý, Hóa cũng như các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống mang lại động lực lớn cho đại diện trẻ của Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu học hỏi, Lương Bằng còn nhấn mạnh mong muốn thông qua diễn đàn này em có thể khẳng định bản thân và lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam thông minh, khát khao học hỏi, luôn nỗ lực tự hoàn thiện và tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Đại diện đoàn Việt Nam bày tỏ tin tưởng những trải nghiệm và kỹ năng sống trau dồi được sau chương trình sẽ giúp các em trở nên tự tin hơn.

Trong suốt thời gian diễn ra trại hè, các đại biểu trẻ sẽ tham gia chuỗi hoạt động phong phú gồm các phiên toàn thể, các buổi thảo luận song song giữa diễn giả và học sinh/sinh viên, triển lãm báo cáo khoa học (poster), cùng các hoạt động giao lưu xã hội và tham quan thực tế.

Trại hè Khoa học châu Á (ASC) là diễn đàn thường niên phi lợi nhuận do Hội đồng Quốc tế Trại hè Khoa học châu Á (IBASC) quản lý nhằm thúc đẩy thảo luận và hợp tác phát triển khoa học trong khu vực.



Ý tưởng về ASC lấy cảm hứng từ các cuộc hội thảo Nobel Lindau, lần đầu tiên được thảo luận vào năm 2005 giữa Giáo sư Lý Viễn Triết (Yuan-Tseh Lee, chủ nhân giải Nobel Hóa học 1986) và Giáo sư Masatoshi Koshiba (chủ nhân giải Nobel Vật lý 2002). Trại hè đầu tiên được tổ chức tại Đài Bắc (Trung Quốc) vào năm 2007. Sự kiện hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng trẻ thông qua các buổi thảo luận và đối thoại trực tiếp với các nhà khoa học hàng đầu thế giới, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị và sự hợp tác quốc tế giữa các học sinh, sinh viên xuất sắc thuộc thế hệ tương lai tại châu Á./.