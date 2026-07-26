Việt Nam tham dự phiên rà soát chính sách thương mại của Ấn Độ

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại phiên họp diễn ra ở trụ sở của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Đại sứ Mai Phan Dũng chúc mừng Ấn Độ về những thành tựu kinh tế và phát triển đáng ghi nhận kể từ lần rà soát chính sách thương mại gần nhất vào năm 2021. Đại sứ ta đánh giá cao việc Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp để ổn định, tái tạo và củng cố nền kinh tế, đưa nước này trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn với tăng trưởng GDP thực tế liên tục trên 7%. Theo báo cáo của chính phủ Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này trong năm 2024-2025 đã đạt mức kỷ lục 825,3 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm trong giai đoạn rà soát hiện tại tăng 57,9% so với giai đoạn trước. Sự mở rộng thương mại này được nhận định là do sự chuyển dịch chiến lược hướng tới việc đảm bảo tiếp cận thị trường thông qua việc tăng cường hợp tác khu vực, bao gồm việc ký kết hoặc hoàn tất đàm phán các hiệp định thương mại với các đối tác. Những nỗ lực này đã củng cố đà tăng trưởng kinh tế bền vững của Ấn Độ và khẳng định vai trò của nước này như một nhân tố tích cực trong nền kinh tế toàn cầu.

Đại sứ Mai Phan Dũng cũng chúc mừng việc Ấn Độ đã chính thức nộp văn kiện phê chuẩn và trở thành Thành viên WTO thứ 123 tham gia Hiệp định Trợ cấp Nghề cá vào ngày 20/7/2026.

Về quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam, quan hệ kinh tế và thương mại song phương là một trong năm trụ cột quan trọng trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường được lãnh đạo cấp cao của hai nước thiết lập vào tháng 5 năm 2026. Ấn Độ là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Nam Á và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của ta. Kim ngạch thương mại giữa hai nước chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước Nam Á khác. Trong khi đó, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 22 của Ấn Độ trên thế giới và lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN. Mặc dù vẫn còn quan ngại về một số biện pháp của Ấn Độ gần đây ảnh hưởng đến xuất khẩu, Việt Nam hy vọng rằng Ấn Độ, với mục tiêu nâng cao quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai nước, có thể dỡ bỏ các rào cản thương mại này. Đồng thời, Việt Nam cho rằng hai bên nên tăng cường phối hợp thông qua xúc tiến thương mại chung và đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ sung như dệt may, dược phẩm và nông lâm thủy sản. Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam tin tưởng rằng quan hệ thương mại song phương với Ấn Độ có tiềm năng lớn và Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế, vì sự thịnh vượng chung của nhân dân hai nước và sự ổn định, tăng trưởng của khu vực.

Trước phiên họp, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cũng phối hợp cùng Phái đoàn của các nước ASEAN soạn thảo bài phát biểu chung đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, các thành quả kinh tế cũng như các lĩnh vực hợp tác đang phát triển giữa ASEAN- Ấn Độ./.