Việt Nam tham dự Phiên họp thường niên Hội đồng chấp hành UN Women

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Từ ngày 23-25/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên họp thường niên của Hội đồng chấp hành Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) để xem xét, thảo luận về Báo cáo thường niên, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2025 và bắt đầu triển khai Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026-2029 của UN Women.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu khai mạc phiên họp, bà Sima Sami Bahous, Giám đốc điều hành UN Women, nhấn mạnh bình đẳng giới đang đứng trước nhiều thách thức như xung đột, khủng hoảng nhân đạo, và khó khăn về nguồn lực. Trong giai đoạn 2022-2025, UN Women đã nỗ lực hỗ trợ gần 2,35 tỷ USD tại 135 quốc gia và hỗ trợ 78 quốc gia xây dựng luật pháp, chính sách.

Bà kêu gọi các nước tiếp tục bảo đảm nguồn lực cho UN Women, coi đầu tư cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trong thảo luận, các nước đánh giá cao vai trò và đóng góp của UN Women; nhấn mạnh cần bảo đảm nguồn lực ổn định, linh hoạt và bền vững cho cơ quan này, đồng thời kêu gọi các nỗ lực cải cách trong khuôn khổ Sáng kiến UN80 cần được triển khai minh bạch, bảo đảm không làm suy giảm nhiệm vụ và vai trò cốt lõi của UN Women.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, ghi nhận những kết quả thiết thực mà UN Women đạt được trong bối cảnh quốc tế nhiều khó khăn, đồng thời đánh giá cao các hoạt động và hỗ trợ của UN Women tại Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh việc triển khai Kế hoạch chiến lược giai đoạn mới cần lấy quốc gia làm trung tâm, bám sát các ưu tiên quốc gia, bảo đảm hỗ trợ của UN Women thiết thực, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế tại sở tại.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị UN Women tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số.

Đề cập đến các nỗ lực cải cách của LHQ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh các đề xuất cải cách cần dựa trên bằng chứng, hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và được bảo đảm đầy đủ về nguồn lực. Đại sứ đề nghị Hội đồng chấp hành và UN Women nghiên cứu thêm các bài học kinh nghiệm đã có, trong đó có việc triển khai Sáng kiến thống nhất hành động tại Việt Nam, nhằm tăng cường vai trò, sự gắn kết và hiệu quả hoạt động của hệ thống LHQ tại các quốc gia./.