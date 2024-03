Việt Nam tham dự phiên đối thoại với Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự phiên đối thoại có khoảng hơn 40 Đại sứ và đại diện Phái đoàn thường trực các nước thành viên OIF tại New York. Phát biểu đề dẫn về đóng góp của mạng lưới Pháp ngữ trong tăng cường chủ nghĩa đa phương, đa ngôn ngữ và tại các tiến trình thảo luận quan trọng hiện nay trong khuôn khổ LHQ, Tổng Thư ký OIF chia sẻ về tình hình phức tạp tại nhiều khu vực, những thách thức mà cộng đồng quốc tế hiện đang phải đối mặt như xung đột, bất ổn chính trị kinh tế, cạnh tranh giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, chênh lệch về trình độ phát triển, chuyển đổi và đứt gãy số… Đây là các chủ đề đang được các nước tập trung thảo luận, tìm giải pháp trong tiến trình đàm phán Văn kiện Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Thỏa thuận Số Toàn cầu tại New York, nhưng cũng là các ưu tiên, trọng tâm hành động của OIF trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Bà Mushikiwabo kêu gọi các quốc gia thành viên OIF tiếp tục phối hợp cùng nhau thúc đẩy hệ thống đa phương dựa trên vai trò trung tâm của LHQ, đồng thời để hệ thống đa phương vận hành hiệu quả, thực chất, cần bảo đảm tính đa ngôn ngữ trong mọi hoạt động và tiến trình thảo luận tại LHQ. Bà khẳng định duy trì chủ nghĩa đa phương và đa ngôn ngữ chính là nền tảng để bảo vệ đa dạng văn hóa, tạo điều kiện cho các nước thuộc các hệ ngôn ngữ khác nhau được tham gia đầy đủ và bình đẳng vào tiến trình ra quyết định về các vấn đề toàn cầu trong hệ thống LHQ. OIF sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và đóng góp tích cực vì mục tiêu này. Nhân dịp này, Tổng Thư ký OIF đã thông tin về tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Pháp vào tháng 10 với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới và kinh doanh bằng tiếng Pháp”.