Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 37

Quang cảnh Hội chợ Du lịch quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong

Khách tham quan đọc Báo ảnh Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong

ITE-2023 là hội chợ lần thứ 37, thu hút hơn 400 doanh nghiệp đến từ hơn 50 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đạt khoảng 80% so với năm 2019 trước dịch bệnh. Đây là sự kiện lớn nhất về du lịch tại Hong Kong nhằm kết nối, giới thiệu các sản phẩm du lịch khắp thế giới. Chủ đề của hội chợ năm nay là “Hướng tới sự phục hồi hoàn toàn” sau đại dịch.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Phạm Bình Đàm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, cho biết trao đổi thương mại giữa Hong Kong và Việt Nam đã diễn ra từ lâu và ngày càng phát triển, đây là cơ sở thúc đẩy giao lưu giữa hai bên. Trên thực tế, người Hong Kong cũng hiểu rất rõ về Việt Nam, thường xuyên đến Việt Nam để du lịch, thăm thân, kinh doanh. Sau một thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, người Hong Kong bắt đầu quay lại Việt Nam. Sự đi lại, giao lưu, du lịch giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ sớm khôi phục và thậm chí tăng trưởng hơn so với thời kỳ trước đại dịch. Ông Phạm Bình Đàm cho rằng sẽ còn những khó khăn trở ngại song Tổng lãnh sự quán cũng đã nhiều lần đề cập với các cơ quan chính quyền Hong Kong, tìm cách tháo gỡ khó khăn xét duyệt cho du khách Việt Nam sang Hong Kong du lịch. Tổng lãnh sự quán cũng sẽ phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp, cố gắng quảng bá, thúc đẩy du lịch Hong Kong vào Việt Nam.

Cũng theo ông Phạm Bình Đàm, Hong Kong là một trung tâm quốc tế nên sẽ có hai loại khách hàng mà Việt Nam có thể khai thác đó là khách Hong Kong, khách đại lục và hai là khách quốc tế từ Hong Kong vào Việt Nam trong các kỳ nghỉ ngắn ngày và dài ngày. Tiềm năng du lịch giữa Việt Nam và Hong Kong, trong đó bản thân thị trường Hong Kong cũng như du khách qua thị trường Hong Kong đến Việt Nam còn rất lớn, tin tưởng sẽ sớm khôi phục và sẽ là thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam.

Ông Ngô Trí Hưng, Trưởng Chi nhánh của Vietnam Airlines tại Hong Kong(Trung Quốc) phát biểu tại lễ tri ân khách hàng. Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong

Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của Thông tấn xã Việt Nam được trưng bày tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong

Ông Ngô Trí Hưng, Trưởng chi nhánh của Vietnam Airlines tại Hong Kong, cho biết việc tham gia hội chợ du lịch quốc tế lần này sẽ giúp mang hình ảnh Việt Nam, Vietnam Airlines gần gũi hơn nữa đến với người dân Hong Kong, người dân của khu vực Vịnh lớn sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh. Việc tham gia hội chợ lần này cũng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đánh giá của hãng, nửa cuối năm 2023, dự báo người dân Hong Kong sẽ đi tham quan Việt Nam nhiều hơn nữa. Căn cứ tình hình trên, từ tháng 7, Vietnam Airlines sẽ tăng 2 chuyến/ngày, gấp đôi hiện nay, từ Hong Kong đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, lượng khách không chỉ từ Hong Kong mà còn cả từ khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau. Khu vực này có dân số khoảng 60 triệu người, thu nhập đứng thứ 11 trên thế giới.

Việt Nam là một điểm đến được người dân Hong Kong đánh giá rất hấp dẫn do có nhiều danh lam thắng cảnh, con người thân thiện, văn hóa phong phú và cũng mong muốn đi trải nghiệm nhưng chỉ được xếp thứ tự ưu tiên sau những điểm đến như Nhật Bản và Thái Lan. Tuy nhiên, yêu cầu về visa nhập cảnh là một trong những điểm hạn chế lượng khách đến Việt Nam. Cho đến nay, các hãng hàng không đang dần mở lại các chuyến bay kết nối Hong Kong với Việt Nam và mới đạt được khoảng 65% so với trước đại dịch.

Cũng theo ông Ngô Trí Hưng, Hong Kong là nơi có thu nhập bình quân đầu người ở mức cao trên thế giới. Người Hong Kong có xu hướng đi nước ngoài hằng năm khá cao, ước tính trung bình mỗi người đi ra nước ngoài bằng đường hàng không khoảng 4 chuyến/năm. Các hãng hàng không ở Hong Kong đang tăng dần tần suất chuyến bay đến Việt Nam là điều kiện tiên quyết để khai thác tiềm năng này.

Ông Chan Choi Hi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty du lịch quốc tế Hong Kong, cho biết người Hong Kong khá thích Việt Nam. Ông hy vọng các công ty hàng không, du lịch của Việt Nam sẽ giới thiệu và quảng cáo nhiều hơn về những phong cảnh đẹp của Việt Nam để ngày càng có nhiều người dân Hong Kong đến Việt Nam tham quan du lịch. Ông cũng hy vọng các thủ tục làm visa được đẩy nhanh hơn, như vậy các công ty ở Hong Kong sẽ đưa được nhiều du khách ở Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau đến Việt Nam du lịch.

Một số công ty du lịch của Hong Kong cũng đẩy mạnh việc quảng bá, đưa ra các sản phẩm ưu đãi để thu hút du khách Hong Kong đến tham quan và du lịch Việt Nam và ở chiều ngược lại họ cũng mong muốn thu hút nhiều du khách Việt Nam đến khám phá, mua sắm tại "xứ Cảng Thơm".

Ông Hung – Giám đốc Công ty du lịch Sun Air chuyên khai thác thị trường Việt Nam - cho rằng lượng khách Hong Kong đến Việt Nam chưa đông vì vấn đề thị thực. Hiện tại nhiều du khách thích đi Nhật Bản hoặc Thái Lan hơn, một phần vì họ làm quảng bá du lịch tốt hơn. Phong cảnh của Việt Nam rất đẹp nhưng nên tiếp tục khai thác nhiều điểm đến hơn nữa để du khách mỗi khi quay lại Việt Nam có cảm nhận mới lạ hơn.

Chị Agnes – khách tham quan - cho biết rất thích đi tham quan Việt Nam vì thái độ phục vụ khách hàng tốt, nhiệt tình, có nhiều món ăn ngon, phong cảnh ven biển rất đẹp. Chị chia sẻ: "Khi đi du lịch Việt Nam thì tôi thường đi hãng Vietnam Airlines vì thái độ phục vụ tốt, món ăn đảm bảo an toàn vệ sinh, giá cả hợp lý".

Gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong