Việt Nam tham dự hội chợ dệt may Première Vision 2022 tại Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp (thứ tư bên phải) thăm một gian hàng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thu Hà (P/v TTXVN tại Pháp)

Phát biểu trong buổi lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Première Vision 2022, cũng như sự phối hợp tổ chức hiệu quả của Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) và Phòng Thương mại công nghiệp Việt-Pháp. Đại sứ cho rằng sự tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam vào sự kiện này là vô cùng ý nghĩa và thực chất, thể hiện quyết tâm và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước nói chung và nhu cầu hợp tác của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam với Pháp và quốc tế nói riêng, trong bối cảnh chính phủ hai nước đang nỗ lực bình thường hóa trở lại quan hệ thông thương, buôn bán với quốc tế sau những làn sóng ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Theo đại sứ, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2020 là nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư lâu dài, ổn định của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp dệt may nói riêng trong việc chinh phục thị trường Pháp và EU trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội dệt may Việt Nam, Trương Văn Cẩm, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội chợ Première Vision 2022, bởi đây là một Hội chợ quốc tế về các sản phẩm thời trang và may mặc vô cùng uy tín tại Pháp và thế giới, việc tham dự Premier Vision thể hiện định hướng mới của VITAS trong việc tham dự vào các hội chợ có đẳng cấp cao hơn vì những sản phẩm dệt may có mặt tại đây đều phải được thẩm định bởi cơ quan chứng nhận danh tiếng Bureau Veritas, hàng hóa của các doanh nghiệp tham dự hội chợ đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng cả về chất lượng lẫn mẫu mã sản phẩm.

Ông Trương Văn Cẩm cho biết, với trên 3 triệu nhân công trong các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ thương mại trên toàn quốc, ngành dệt may Việt Nam là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực và đạt tốc độ phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua với doanh số đạt trên 40 tỉ USD mỗi năm. Để có được kết quả này, bên cạnh các giải pháp đa dạng khác thì phải kể đến các hoạt động xúc tiến thương mại và tham gia tích cực của ngành dệt may Việt Nam trong các hội chợ triển lãm ở nhiều nước. Ông cho biết, hiện nay ngoài các thị trường chính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU là một thị trường lớn và tiềm năng, nhưng là một thị trường khó tính, đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải có sự thâm nhập tốt. Sự hiện diện trong các sự kiện như Première Vision 2022 sẽ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu khách hàng châu Âu.

Về phần mình, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp - Việt Nam, Adam Koulaksezian, cho rằng sau 2 năm đình trệ do dịch COVID-19, thế giới hiện đang gặp khó khăn về nguồn cung, Việt Nam lại là một đất nước sản xuất với nhiều sản phẩm dệt may gia công nên việc tham dự sự kiện này sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp chào hàng. Ông tin rằng các doanh nghiệp được lựa chọn để tham dự triển lãm này đều đáp ứng yêu cầu của ban giám khảo về kỹ thuật và sự sáng tạo, nên sẽ thu hút và thuyết phục được khách hàng quốc tế đến với triển lãm lần này.

Bên cạnh niềm tự hào khi mang màu cờ sắc áo của Việt Nam đến với hội chợ dệt may uy tín lớn tại Pháp, chị Chu Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty may Bắc Giang (LGG) cũng chia sẻ sự trăn trở khi Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về dệt may, nhưng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại các điểm hẹn chuyên nghiệp lớn như thế này lại không nhiều. Chị hy vọng trong thời gian tới Việt Nam sẽ tạo dựng thương hiệu tốt hơn, đưa vị thế dệt may của nước nhà lên một tầm cao mới, tạo điều kiện cho LGG nói riêng và các doanh nghiệp trong nước nói chung bước ra một sân chơi mới, đẳng cấp hơn, chuyên nghiệp hơn, để mang nhiều lợi ích, giá trị và sự tự hào cho người Việt Nam hơn.

Première Vision là hội chợ lớn và uy tín nhất của ngành công nghiệp dệt may thời trang thế giới tại Pháp được tổ chức thường niên, thu hút hơn 60,000 khách tham quan và hơn 1.200 nhà trưng bày quốc tế tại 5 phân khu lớn: trang phục thường ngày, thời trang công sở, thời trang thể thao, trang phục denim và áo khoác… Sự kiện được tổ chức trong 3 ngày với 6 buổi trình diễn và 1 sự kiện thời trang độc đáo, là nơi giao thoa của toàn bộ ngành công nghiệp thời trang quốc tế trong một trung tâm kinh doanh đầy cảm hứng, nơi quy tụ của hàng chục nghìn chuyên gia từ hơn 120 quốc gia trên thế giới đến chia sẻ ý tưởng và tạo ra những bộ sưu tập mới. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiếp cận, gặp gỡ các khách hàng tiềm năng, tìm hiểu xu thế tiêu dùng, xu hướng thời trang trên thị trường Pháp và EU./.