Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét trong Ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Mexico

Khách quốc tế tham quan Góc Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, diễn ra từ ngày 19-22/3, sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại văn hóa giữa các quốc gia. Với vai trò khách mời danh dự, Việt Nam trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần làm phong phú không gian giao lưu đa văn hóa tại Mexico.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện các cơ quan ngoại giao đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện trong việc tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia thành viên Pháp ngữ. Đáng chú ý, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đồng chủ trì nghi thức khai mạc, qua đó khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác văn hóa đa phương.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là lễ khánh thành bức tượng Marianne ou la Liberté tại khuôn viên Club France. Tác phẩm mang tính biểu tượng của nước Pháp, đại diện cho các giá trị tự do, bình đẳng và bác ái, qua đó tôn vinh tinh thần của cộng đồng Pháp ngữ trên toàn thế giới. Việc khánh thành bức tượng trong khuôn khổ sự kiện không chỉ làm nổi bật bản sắc Pháp ngữ, mà còn tạo không gian giao thoa văn hóa, nơi Việt Nam và các quốc gia thành viên cùng chia sẻ và lan tỏa những giá trị chung.

Trong khuôn khổ liên hoan, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được giới thiệu xuyên suốt thông qua nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đi cùng không gian ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc. Các hoạt động này đã thu hút đông đảo công chúng sở tại và bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng và sự kiện dành cho thanh thiếu nhi cũng được tổ chức, tạo nên không gian kết nối đa chiều giữa các nền văn hóa. Trong tổng thể đó, Việt Nam nổi lên như một cầu nối năng động giữa khu vực châu Á và cộng đồng Pháp ngữ.

Việc được lựa chọn là quốc gia khách mời danh dự tại Liên hoan Pháp ngữ và Mùa Xuân 2026 không chỉ thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên các diễn đàn văn hóa toàn cầu, thông qua cách tiếp cận chủ động, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng./.