Việt Nam tăng cường quan hệ với Australia, Nicaragua và Gruzia

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi tiếp bà Penny Wong, hai bên khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục đến du lịch, giao lưu nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Toàn quyền Australia Sam Mostyn (9-12/9) là một dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa sự tin cậy chiến lược và làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Australia tại khu vực. Bà Penny Wong bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ đối tác mới, đặc biệt là trong những lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Penny Wong đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia - ASEAN và nhất trí với đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mekong.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.