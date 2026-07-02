Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước Tây Phi

Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quan hệ song phương Việt Nam - Nigeria sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), nhất là về kinh tế. Nigeria hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Phi với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,1 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, hai bên cũng đánh giá những kết quả trên còn chưa tương xứng với tiềm năng, dư địa hợp tác to lớn của hai nền kinh tế có tổng quy mô dân số 350 triệu dân và có nhiều lợi thế mang tính bổ sung cho nhau. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm và nhất trí cần tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, ECOWAS và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn làm việc với Chủ tịch Uỷ ban ECOWAS Omar Alieu Touray. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó Nigeria là đối tác ưu tiên, là cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu mối trong thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ song phương trong thời gian tới đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp thiết thực hơn vào việc thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Trên cơ sở đó, tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nigeria Dunoma Umar Ahmed, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm và tạo đột phá trong hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, dầu khí, khai thác khoáng sản, quốc phòng, an ninh…, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và các cơ chế hợp tác theo lĩnh vực, đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động hợp tác.

Các lãnh đạo Nigeria đều đánh giá cao vai trò, vị thế và ngưỡng mộ sự thành công của mô hình phát triển kinh tế Việt Nam, chia sẻ Nigeria đang triển khai nhiều chiến lược phát triển quốc gia quan trọng, qua đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tận dụng vai trò cửa ngõ của Nigeria để thâm nhập thị trường Tây Phi và Khu vực Thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA).



Quốc vụ khanh Sola Enikanolaiye và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nigeria Dunoma Umar Ahmed mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Nigeria trong các lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo, khai thác khoáng sản, dược phẩm, dệt may, năng lượng, thông tin và truyền thông, phát triển cơ sở hạ tầng… nhằm hỗ trợ Nigeria nâng cao năng lực sản xuất, tạo giá trị gia tăng cho tài nguyên, khoáng sản, nông sản và hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nigeria Dunoma Umar Ahmed. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư Liên bang Nigeria Chris Osa Isokpunwu nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về việc thúc đẩy sớm thành lập Tiểu ban Thương mại hỗn hợp song phương để trao đổi về các nội dung hợp tác kinh tế quan trọng như khả năng khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, các biện pháp hỗ trợ mở cửa, tiếp cận thị trường, đa dạng hóa hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm mở rộng thương mại hai chiều và giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Alieu Touray. Nhấn mạnh ECOWAS là tổ chức khu vực có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu tại Tây Phi, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định Việt Nam xác định Tây Phi là địa bàn trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển với châu Phi, mong muốn thiết lập quan hệ chính thức với Ủy ban ECOWAS để thúc đẩy quan hệ với Cộng đồng và các quốc gia thành viên trên các lĩnh vực nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, tái thiết và phục hồi sau xung đột, chuyển đổi số, viễn thông… Chủ tịch Ủy ban ECOWAS đánh giá cao định hướng phát triển quan hệ của Việt Nam với châu Phi, khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với ECOWAS và các nước thành viên thông qua đàm phán, ký kết một Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban ECOWAS.



Ghi nhận những đánh giá tích cực của các đối tác Nigeria, ECOWAS về Việt Nam cũng như những kết quả trao đổi tại chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nigeria và khu vực Tây Phi sẽ tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./.