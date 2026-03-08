Việt Nam tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ thu hút dòng vốn quốc tế

Sáng 13/5/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

“Nhiều sáng kiến và hoạt động của USABC, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam; trong đó, có Bộ Tài chính trong quá trình hoàn thiện chính sách, thúc đẩy hoạt động thương mại - đầu tư và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai bên”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của USABC và các doanh nghiệp thành viên trong quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Đặc biệt, với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng tài chính, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ thị trường vốn, qua đó tạo nền tảng cho việc thu hút các dòng vốn đầu tư dài hạn.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Joseph Davidsohn, Chủ tịch Công ty ClearOne cho biết, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế đang theo dõi rất sát những bước tiến của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

“Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn có nhiều triển vọng với các mốc phát triển quan trọng trong những năm tới, trong đó có mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi”, ông Joseph Davidsohn nhấn mạnh.



Ông Joseph Davidsohn cũng đánh giá cao vị trí địa chiến lược và địa kinh tế của Việt Nam mang lại nhiều lợi thế đặc biệt trong khu vực. Với vai trò là cửa ngõ kết nối vào thị trường ASEAN, Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.



Chia sẻ thêm thông tin về việc thu hút các nhà đầu tư tổ chức quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính Việt Nam, ông Vũ Tú Thành, đại diện USABC cho biết, cộng đồng nhà đầu tư quốc tế luôn đánh giá cao những thị trường có môi trường pháp lý rõ ràng, hệ thống vận hành ổn định và hạ tầng tài chính hiện đại. Do đó, việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đầu tư quốc tế có thể giúp thúc đẩy quá trình cải cách thị trường theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời, sự hợp tác này cũng góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tổ chức khi xem xét mở rộng hoạt động tại Việt Nam.



Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và môi trường đầu tư theo thông lệ quốc tế.

“Bộ Tài chính luôn hoan nghênh các sáng kiến hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nhằm phát triển thị trường tài chính Việt Nam theo hướng bền vững. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường vốn, qua đó, thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh./.