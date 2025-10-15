Việt Nam tái trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028

Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phiên họp toàn thể Đại hội đồng ngày 14/10 với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên LHQ đủ tư cách bỏ phiếu đã bầu 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritus, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh. Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong nhóm châu Á–Thái Bình Dương, đồng thời là nước châu Á–Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.

Kết quả bầu cử này phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên LHQ đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 vừa qua. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực tham gia, đóng góp hiệu quả tại các cơ chế đa phương, những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự ghi nhận về vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.