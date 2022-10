Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về vấn đề Palestine tại HĐBA LHQ

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về tiến trình hoà bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, cho biết tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine thời gian qua vẫn tiếp tục căng thẳng do các vụ bạo lực có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại khu Bờ Tây. Nếu tình hình không được cải thiện, năm 2022 sẽ trở thành năm có nhiều người thiệt mạng nhất trong gần 20 năm qua tại khu vực này do xung đột giữa người Palestine với các lực lượng chức năng của Israel và người định cư Do Thái.

Đặc phái viên kêu gọi các lực lượng Israel kiềm chế, không sử dụng vũ lực quá mức cần thiết và có biện pháp bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em. Đặc phái viên cũng bày tỏ lo ngại về việc Israel tiếp tục các hoạt động định cư và đẩy đuổi người Palestine tại Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, vi phạm Nghị quyết 2334.

Các nước tham gia thảo luận bày tỏ lo ngại về xu hướng bạo lực gia tăng, hầu hết đều thể hiện lập trường phản đối, kêu gọi chấm dứt các hoạt động của Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem cũng như các hành động phá hủy, tịch thu nhà cửa, tài sản của người Palestine, vi phạm Nghị quyết 2334. Một số nước kêu gọi các bên có liên quan cần nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình hiện đang bị đình trệ. Nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động nhân đạo hỗ trợ cho người Palestine.

Phát biểu tại phiên thảo luận mở, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại Bờ Tây. Đại sứ cho rằng người dân cả hai bên Israel và Palestine cần được hưởng các biện pháp bảo vệ như nhau, đồng thời kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là các cơ quan chức năng của Israel cần kiềm chế để tránh kích động thêm bạo lực.

Về các giải pháp cho thời gian tới, Trưởng phái đoàn Việt Nam cho rằng các bên có liên quan, nhất là Israel, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 2334 của HĐBA, chấm dứt các hoạt động mở rộng, xây dựng mới các khu định cư, ngừng việc phá hủy nhà cửa và đẩy đuổi người Palestine tại khu vực Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem. Đại sứ cho rằng việc thực hiện Nghị quyết 2234 là có lợi cho an ninh của chính Israel.

Đại diện Việt Nam cũng đồng thời khẳng định ủng hộ vai trò tích cực của các bên trong tiến trình hòa bình, trong đó có các nỗ lực ngoại giao của Nhóm Bộ Tứ và Sáng kiến Hòa bình Arab cũng như mọi sáng kiến có lợi cho khu vực của cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh tuyên bố mới đây của Thủ tướng Israel về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, hoan nghênh việc các tổ chức của người Palestine đã đạt được thỏa thuận tại Algeria vừa qua, trong đó nhất trí về việc tổ chức các cuộc bầu cử trong tương lai. Trưởng Phái đoàn Việt Nam khẳng định, trong thời gian tìm kiếm một giải pháp toàn diện, lâu dài và công bằng cho vấn đề Palestine, công tác nhân đạo cần tiếp tục được coi trọng để trợ giúp cho người Palestine trong hoàn cảnh hết sức khó khăn hiện nay.

Nghị quyết 2234 của HĐBA thông qua năm 2016 khẳng định các khu định cư do Israel xây dựng tại các khu vực chiếm đóng từ năm 1967 không có giá trị pháp lý, yêu cầu Israel chấm dứt ngay lập tức các hoạt động xây mới; kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động bạo lực và tiến tới đàm phán thực chất về tất cả các vấn đề tình trạng cuối cùng trong tiến trình hòa bình Trung Đông. /.