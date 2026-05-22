Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chia sẻ ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 quan hệ ASEAN-Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Kazan, Liên bang Nga, vào ngày 17-18/6/2026 sắp tới, khẳng định cam kết chính trị, định hướng chiến lược và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga và hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Các Bộ trưởng khẳng định cam kết của ASEAN phối hợp chặt chẽ với Nga để đảm bảo thành công của Hội nghị, qua đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và bảo đảm sự cân bằng trong quan hệ của ASEAN với các đối tác, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực nhiều biến động hiện nay.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây ở Myanmar và khẳng định Đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính cho sự can dự và hỗ trợ của ASEAN trong quá trình thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hòa bình và ổn định lâu dài, giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo, phát triển và tái thiết kinh tế tại Myanmar, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đồng thời, các Bộ trưởng cũng cho rằng trước những diễn biến gần đây và trên tinh thần Cộng đồng, ASEAN cần tiếp cận chủ động hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác phối hợp và chuẩn bị của các nước thành viên ASEAN và Nga cho Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga ngày 17-18/6/2026. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục can dự tích cực, xây dựng, toàn diện với Myanmar trên cơ sở Đồng thuận 5 điểm, trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực hỗ trợ thúc đẩy hoà giải dân tộc, vì hòa bình, ổn định, phát triển của Myanmar và khu vực./.