Việt Nam sẽ tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là năm kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc. Trong suốt chặng đường vừa qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.



Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng ghi nhận thiện chí hợp tác và những hỗ trợ của Liên hợp quốc, các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc tại Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò của Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (2020-2021). Đồng thời, bày tỏ cảm ơn Liên hợp quốc và các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thành công nhiều hoạt động về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; đạt được kết quả tích cực, góp phần vào sự ổn định và phát triển đời sống của nhân dân tại các địa phương. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn, thời gian tới, Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả sau chiến tranh thông qua hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, nâng cao năng lực, kinh nghiệm và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời và linh hoạt trong xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ các dự án về khắc phục hậu quả sau chiến tranh đang triển khai.



Sau hơn 8 năm chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (từ năm 2014), Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai thành công hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tới các phái bộ gìn giữ hòa bình và Trụ sở Liên hợp quốc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai thành công 3 khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng theo Chương trình Đối tác ba bên giữa Việt Nam - Liên hợp quốc - Nhật Bản, được lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá rất cao. Việt Nam luôn duy trì tỉ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cao hơn tỉ lệ trung bình của các nước; được chỉ huy Phái bộ đánh giá cao về kết quả hoàn thành nhiệm vụ, tạo dấu ấn tốt với cộng đồng nước sở tại. Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì, tăng cường tỉ lệ nữ tham gia; hướng tới tiêu chí tỉ lệ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cao hơn 20% vào năm 2025.



Thời gian tới, chủ trương của Việt Nam là tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bao gồm mở rộng số lượng các phái bộ có lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng như hình thức triển khai. Bên cạnh lực lượng Quân đội, Việt Nam dự kiến sẽ cử lực lượng Công an nhân dân tham gia; đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ những cam kết và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này.



Bà Pauline Tamesis cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Quân đội và lực lượng Công an trong việc hỗ trợ, kiềm chế, kiểm soát dịch COVID-19. Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, Liên hợp quốc sẽ đồng hành và hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Việt Nam hồi phục kinh tế-xã hội tốt nhất sau đại dịch; hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu liên quan đến y tế, sức khỏe của người dân.

Bà Pauline Tamesis chia sẻ: “Tôi vừa vinh dự được ký Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững với Chính phủ Việt Nam. Đây là văn bản rất quan trọng, vạch ra chiến lược cũng như những ưu tiên hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với Việt Nam trong 5 năm tới. Trong văn bản cũng nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch, đảm bảo không bỏ ai ở loại phía sau. Những điểm ưu tiên của Khung chiến lược hợp tác mới được xây dựng trong thời gian đại dịch COVID - 19, thực hiện đúng nguyên tắc lấy nhân dân, lấy con người làm trung tâm; đảm bảo quyền con người, bình đẳng giới... ”.



Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc đánh giá cao thành tựu đạt được của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó tỉ lệ phụ nữ tham gia rất cao. Liên hợp quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động này. Vừa qua, Liên hợp quốc cùng với Chính phủ Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về Phụ nữ hòa bình và an ninh, với Bản cam kết hành động được 75 năm quốc gia thành viên ủng hộ được coi như tài liệu chính thức của Hội đồng bảo an cũng như Đại hội đồng Liên hợp quốc.



Liên hợp quốc cũng đánh giá cao việc Việt Nam cử lực lượng Cảnh sát tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; 3 sĩ quan Công an chuẩn bị lên đường sang phái bộ Nam Sudan, một sĩ quan đã trúng tuyển đến làm việc tại Cục Cảnh sát gìn giữ hòa bình ở New York, Hoa Kỳ./.