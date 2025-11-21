Việt Nam sẽ hỗ trợ cao nhất để giúp Lào tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã dành thời gian đón tiếp Đoàn trong bối cảnh Lào đang tích cực chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tới Thượng tướng Khamliang Outhakaysone; khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ “thủy chung, trong sáng”, được xây dựng bằng xương máu của nhiều thế hệ luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là tài sản vô giá mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục phát huy.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ cao nhất để giúp Lào tổ chức thành công Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 – 2/12/2025). Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kỹ thuật, nhân lực hay kinh nghiệm, mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng, tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Việt Nam luôn tự hào được đồng hành cùng Lào trong những thời khắc quan trọng của lịch sử và việc góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào là minh chứng sinh động cho điều đó.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng cho biết năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của hai nước. Thượng tướng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã cử lực lượng Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành tại hai sự kiện trọng đại của Việt Nam. Sự tham gia tích cực ấy góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện và thể hiện rõ tinh thần hợp tác bền chặt giữa hai quân đội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối và xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Về phía mình, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho rằng chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai nước, một trong những trụ cột vững chắc của quan hệ Lào – Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào chia sẻ chuyến thăm, làm việc của Đoàn Bộ Quốc Phòng Việt Nam diễn ra đúng thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Lào đang sôi nổi chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng sự hỗ trợ thiết thực, tận tâm của Việt Nam sẽ góp phần quan trọng giúp Lào tổ chức thành công các sự kiện lớn trong thời gian tới.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định mối quan hệ giữa hai quân đội Lào – Việt Nam nói riêng và giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung được xây dựng bằng tình đoàn kết thủy chung, trong sáng và niềm tin chiến lược hiếm có. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Lào và Việt Nam luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước. Lào trước sau như một sẽ luôn cùng với Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi vững bền, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha anh, vì độc lập, tự do, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của người dân hai nước./.