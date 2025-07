Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực phát triển OCOP với các quốc gia

Diễn đàn có sự tham dự của các bộ trưởng nông nghiệp và quan chức cấp cao từ Bhutan, Cameroon, Côte d’Ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Nepal, Sierra Leone, Nam Sudan, Tunisia, Việt Nam, Zambia và Zimbabwe.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc FAO và các đối tác quốc tế ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động, tiềm ẩn rủi ro và thách thức, đặc biệt là khi chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động tiêu cực. Việt Nam mong muốn Diễn đàn sẽ trở thành không gian cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thành công và cả thất bại, đặc biệt là đi đến nhận thức chung trong bối cảnh hơn 800 triệu người trên thế giới đang đối mặt với nạn đói.

Theo Phó Thủ tướng, thách thức lớn nhất hiện nay là năng lực ứng phó trước các cú sốc từ chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh... cũng như trách nhiệm của các quốc gia trong việc đảm bảo an ninh lương thực của đất nước mình, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu qua các hình thức như xuất khẩu. Vì vậy, các quốc gia cần cùng nhau nâng cao nhận thức, đoàn kết, thống nhất hành động, sản xuất lương thực nhiều hơn, tốt hơn, chất lượng hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn “4 tốt” mà FAO đề ra (sản xuất tốt, dinh dưỡng tốt, môi trường tốt, đời sống tốt).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phó Thủ tướng cho rằng việc bảo đảm an ninh lương thực cần được hiểu như một phần cấu thành trong chuỗi bảo đảm thực phẩm và dinh dưỡng, giúp các quốc gia làm chủ chính sách phát triển. Bên cạnh đó, cần có sự phân công và kết nối giữa các quốc gia trong việc phát huy lợi thế so sánh về các loại lương thực, thực phẩm khác nhau. Sự tham gia điều tiết của Chính phủ vào các hoạt động thương mại tự do liên quan đến lương thực, thực phẩm để bảo vệ người yếu thế, trẻ em và các nước đang phát triển.

Tiếp cận vấn đề an ninh lương thực cũng cần dựa trên hệ thống tổ chức sản xuất bền vững và các chính sách hỗ trợ cụ thể để nâng cao năng suất, cải thiện sinh kế cho nông dân, đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất. “Tại Việt Nam, nơi 60% dân số sống ở khu vực nông thôn và phần lớn làm nông nghiệp, điều này càng có ý nghĩa sống còn”, Phó Thủ tướng nêu rõ, đồng thời gợi mở, các nước cần hướng tới việc hình thành một thị trường nông sản hiệu quả, với các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, để khu vực nông nghiệp có thể phát triển bền vững.

Chia sẻ với các Bộ trưởng, quan chức cấp cao nông nghiệp về một trong những điểm nổi bật của Chương trình OCOP tại Việt Nam là luôn gắn với xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo, có sự hỗ trợ ngân sách nhà nước, nâng cao tri thức, hiện đại hóa nông thôn, Phó Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đã có hơn 16.000 sản phẩm OCOP, được xếp hạng từ 1 đến 4 sao. Chính phủ đang hướng tới việc nâng tầm thương hiệu, tiêu chuẩn hóa để các sản phẩm này đạt mức 5 sao, vươn ra thị trường quốc tế, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.